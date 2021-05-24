سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 مايو في السودان

زاد سعر الدولار في السودان، اليوم الإثنين 24 مايو 2021 ، في البنك المركزي، فيما استقر لدى السوق الموازية (السوداء).

وفي تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) استقر عند 430 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية واستحدث السودان إجراءات لجذب التحويلات،

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 410.79 جنيه للشراء و413.86 جنيه للبيع

ستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 499.27 جنيه للشراء و503.02 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس كما استقر اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) عند 510 جنيهات .

وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 580.15 جنيه للشراء و584.48 للبيع واستقر الإسترليني لدى السوق الموازية عند 590 جنيها.

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي ليسجل 109.93 جنيه للشراء و111.12 جنيه للبيع.

واستقر الريال في السوق الموازية عند مستوى 113 جنيها.

وزادطفيفا الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي مسجلا 111.64 جنيه للشراء، و112.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 115 جنيها وزاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي مسجلا 1363.58 جنيه للشراء و1373.751 جنيه للبيع.

البنك

وأعلن بنك السودان المركزي مساء الأحد عن طرح 40 مليون دولار للبيع، إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار.

و سيتم البيع للبنوك فقط، في مزاد ينطلق يوم الأربعاء القادم وتأتي الخطوة في إطار جهود البنك المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.

ويحق لعملاء البنوك شراء العملة الصعبة لأغراض محددة قررها البنك المركزي مثل السفر والتعليم والعلاج واستيراد السلع، بشرط تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

وبموجب القواعد التي وضعها البنك المركزي، لا يحق للمسافرين شراء أكثر من ألف دولار كل ستة أشهر، ويتعين على البنوك بيع أي فائض من النقد الأجنبي يتكون لديها في نهاية كل يوم.