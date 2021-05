شركات تونسية تعاود العمل في ليبيا بعد فعاليات المعرض الاقتصادي

استقبل وزير الإسكان الليبي أبو بكر الغاوي، اليوم الإثنين، نظيره التونسي كمال الدوخ، ووفود الشركات التجارية المتواجدين ضمن فعاليات المعرض الاقتصادي الليبي في طرابلس.

واستعرض الدوخ للوزير الغاوي، مسودات المشاريع الاستثمارية التونسية على الأراضي الليبية، والتي توقفت عن العمل بسبب الحرب منذ 10 سنوات، مؤكدين رغبتهم بالعودة للسوق الليبي والعمل به من جديد.

وضمّ الوفد المرافق للدوخ عدد من الشركات التونسية الهامة، “مدير الوطنية العقارية لتونس ولتونس الجنوبية، والوكالة العقارية الصناعية، ووكالة الطرق والجسور، ومدير الإسكان العام، وشركة المقاولات العامة، ووكالة التجديد العمراني، وشركة تبرورة، بالإضافة لمكتب الدراسات التونسي الليبي”، بحسب بوابة الوسط.

وشرح الوزير أبو بكر الغاوي، للوزير التونسي والوفد المرافق، آلية عمل المشاريع الاستثمارية في وزارة الإسكان الليبية الجديدة التي سوف تُنفّذ بالفترة القادمة القريبة، مؤكداً على دور الشركات التونسية الهام ضمن خطة العمل، وأشار الغاوي لطريق عين زارة بالعاصمة طرابلس، بطول 16 كلم المستثمر من شركة تونسية.

ودعا الوزير الغاوي، الوزير التونسي كمال الدوخ، للاجتماع ضمن الوزراة مع مسؤولين بوزارة الإسكان، من أجل التعاون والتشارك بالخطط الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، كما لفت الغاوي لدور تونس في ليبيا بمجال الإسكان والعمارة.

وكانت قد استقبلت العاصمة الليبية، يوم السبت الماضي، حوالي 1200 رجل وسيدة أعمال تونسيين، في أول رحلة تجارية عبر الخطوط الجوية بين تونس وطرابلس.

وجاءت الزيارة الاقتصادية التونسية، للمشاركة بـ “المعرض الاقتصادي الليبي” في العاصمة طرابلس من يوم غد 23 مايو لـ 26 مايو الجاري، حيث وصل 500 رجل وسيدة أعمال عبر مطار معيتيقة، والـ 700 الآخرون عبر الحدود البرية بين ليبيا وتونس.

ودخل التونسيون في أول معرض اقتصادي ليبي، تحت شعار “منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا”، لزيادة التعاون والتشارك الاقتصادي بين البلدين، والعودة للسوق التجاري الليبي الذي يشهد انتعاشاً وتعافياً بعد الحرب، وخاصةً بعد التسوية السياسية بين الأطراف المتنازعة.

وشارك في التحضير للمعرض الاقتصادي، الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في طرابلس، ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، بالإضافة لمركز الصادرات الليبية، بهدف تنشيط الاقتصاد الإفريقي وتنمية المشاريع الاقتصادية بين تونس وليبيا، لتكونان البوابة الاقتصادية لدول أوروبا وآسيا وأمريكا نحو الدول الإفريقية.

