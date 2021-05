البنك الدولي: إصلاحات اقتصادية هامة سيجريها السودان

قال نائب مدير البنك الدولي حافظ غنام، اليوم الأثنين، إن السودان سيجري إصلاحات اقتصادية هامة للغاية على الصعيد الاقتصادي وسيعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تساعد تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، التي أكد على بحثها مع نائب مدير البنك الدولي، عن كيفية جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التي تقدم بها السودان من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية والوصول الى مرحلة الديمقراطية المستدامة.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، إن الجانبين بحثا جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات التنمية، وتحقيق فعالية مصفوفة المشروعات التي سبق التفاهم حولها في مؤتمر باريس.

وأوضح الوزير السوداني أن تلك المشروعات ستتم عبر بحث كيفية إدراج عملية تمويلها في ميزانية البنك المقبلة التي يعلن عنها في الأول من يونيو من كل عام، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

وكشف جبريل في تصريحات صحفية عقب محادثات مع نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، عن أن البنك الدولي سيدعم كافة الدول التي تستضيف اللاجئين والعائدين لتخفيف العبء عن اقتصادها.

وفي ذات السياق، قال نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، إن السودان سيجري إصلاحات مهمة للغاية على الصعيد الاقتصادي، ويعمل على تحقيق مشروعات في مجالات مياه الشرب والري والطاقة والاستثمار في مجال مشروعات كبيرة، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والبنى التحتية، ويسعى لتحقيق مجانية التعليم والارتقاء بقطاع الصحة وقطاعي النقل والمواصلات.

كما رحب البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس، بقرار السودان بشأن توحيد سعر الصرف. وقال رئيس البنك الدولي عبر تغريدة له في “تويتر”، أن قرار السلطات في السودان، حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، فضلاً عن تقليل التهريب، وفقاً لـ “سونا”.

مشيراً إلى أن القرار سيحرز تقدماً فيما يتعلق بمتأخرات السودان مع البنك الدولي، كما سيمكن السودان من توفير موارده، وسيعطي مشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان.

وأوضح ديفيد مالباس، أن الخطوة التي أقبل عليها السودان، نعتبر أساسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان الثقيلة.

