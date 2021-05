مجانا.. السعودية تمددُ تأشيرات وإقامات الموجودين خارجها

بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي، حتى الثاني من يونيو المقبل.

ووفق ما أفادت به أوكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جرى البدء في التمديد، إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما أصدرت وزارة المالية هذا القرار، في إطار جهود التعامل مع آثار تبعات فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الإ حترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

حيث انه وبموجب القرار، تم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى الثاني من يونيو المقبل.

فضلا عن ذلك، جرى تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى الثاني من يونيو المقبل.

