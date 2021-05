انفجرت دراجة نارية مفخخة، اليوم الإثنين، في مدينة جرابلس الواقعة بريف حلب في سوريا، ما أدى إلى سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وذكر الدفاع المدني السوري في جرابلس، عبر حسابه في “فيسبوك”، أن رجلاً وزوجته وطفلتهما، فارقوا الحياة بسبب الانفجار، مشيراً إلى إصابة شاب بجروح خطيرة جعلت وضعه في حالة حرجة.

كما أكّد الدفاع المدني، قيام فرقه بإسعاف المصاب ونقل الجثث إلى مشفى المدينة، وإزالة آثار الانفجار.

وصرّح نضال دبدوب، مدير مركز الدفاع المدني في مدينة جرابلس شمالي حلب، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا بسبب انفجار دراجة نارية مفخخة في أحد الشوارع الفرعية للمدينة، وجُرح عدة أشخاص آخرين كحصيلة الأولية.

ويضاف تفجير اليوم إلى سلسلة تفجيرات تشهدها مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية ومدنية.

وتشير الفصائل المسيطرة على المنطقة، الخاضعة للإدارة التركية، إلى أن من يقف خلف عمليات التفجير خلايا تابعة لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية، أو لتنظيم “داعش” أو مايسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، أو للنظام السوري، حسبما قال الإداري في “فيلق الشام”، محمد المحمود، لعنب بلدي في حديث سابق، لكن لا تتبنى أي جهة التفجيرات.

وعلى صعيد متصل، أكدت بعض المصادر المحلية، في مدينة جرابلس الحدودية (شمال محافظة حلب) مقتل طفل و إصابة 20 مواطن آخرين في تفجيرين وقعا يوم الثلاثاء 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكر ناشطون حينها أن الانفجار الأول كان نتيجة عبوة ناسفة مزروعة بسيارة، تلاها انفجار دراجة نارية مفخخة مركونة بجانب السيارة، مشيرين إلى أن الهدف من هذا الأسلوب هو إيقاع أكبر قدر من الإصابات بين المدنيين.

ورجحت المصادر أن يكون تنظيم حزب العمال الكردستاني ( بي كا كا ) وراء عمليات التفجير في المدينة التي تخضع لسيطرة ميليشيات مدعومة من قوات الجيش التركي.

يذكر أن الشهران الماضيان انخفاضاً أبريل/ نيسان، ومارس/ آذار شهدا انخفاضاً في عدد التفجيرات مقارنة بالأشهر السابقة، تزامناً مع إعلان “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا إحباط عمليات تفجير بضبط سيارات مفخخة أو عبوات ناسفة وتفكيكها أو إتلافها دون حدوث أضرار.

The post دراجة نارية مفخخة تودي بحياة عائلة بمدينة جرابلس السورية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ