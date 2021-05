السودان ..الإعدام لضابط في قوات الدعم السريع بعد إدانته بقتل أحد المحتجين

قضت محكمة سودانية بإعدام ضابط في قوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين دهسا بالتزامن مع فض الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم عام 2019.

حيث بدأت محاكمة الضابط علي الفكي في يوليو 2020 وعقدت خلاها 26 جلسة، إلى أن جاءت جلسة النطق بالحكم، اليوم الاثنين.

وقضت محكمة جنايات وسط الخرطوم بالإعدام شنقا حتى الموت للضابط علي الفكي ، بعد إدانته في قضية مقتل حنفي عبد الشكور الذي قتل في الثالث من يونيو 2019، في أحد شوارع “أم درمان” التي تشكل إحدى المدن الثلاثة المكونة للعاصمة السودانية الخرطوم.

وقد استند القاضي في حكمه إلى العديد من الأدلة التي تدين المتهم، وبعد أخذ رأي أولياء الدم الذين طلبوا على الفور القصاص.

وتم قتل عبد الشكور دهسا بعربة الضابط المدان، الذي كان يعمل في السابق في جهاز الأمن.

ووقعت جريمة مقتل عبدالشكور في نفس اليوم الذي تم فيه فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، وتبع ذلك عمليات مطاردة في الخرطوم والمدن الأخرى، مما أدى إلى قتل واعتقال العديد منهم.

وقد أعلن ناشطون بالتزامن مع صدور هذا الحكم عن العثور على أحد مفقودي الاحتجاجات في مشرحة تكدست فيها 198 جثة في حالة سيئة وتم اكتشافها مؤخرا، مما أحدث جدلا كبيرا في البلاد، وسط حديث عن انتهاكات مروعة ارتكبتها السلطات.

وصرحت مجموعة من لجان المقاومة السودانية إن لجنة طب الأسنان العدلي ومبادرة “مفقود” اشتبهت في جثمان بمشرحة مستشفى “التميز” بالخرطوم يعتقد أنه تعود إلى الشاب المفقود محمد اسماعيل الملقب “بودعكر” المختفي منذ عدة أشهر.

