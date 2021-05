تركيا تستعد لحفر آبار جديدة بحثا عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع قبرص

أقرت تركيا، اليوم الاثنين، إنها ستحفر آبارا جديدة للبحث عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع قبرص, حيث أنها قامت بحفر 8 آبار في شرق المتوسط دون أن يتم اكتشاف الغاز الطبيعي حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد بمنطقة شرق المتوسط رغم تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بنهاية الأسبوع الماضي، أن تركيا و اليونان ستعقدان اجتماعاً الأسبوع المقبل في إطار إجراءات بناء الثقة بين البلدين.

حيث أضاف وزير الدفاع التركي في تصريحات صحافية الخميس الماضي: “سنعقد اجتماعاً مع نظرائنا اليونانيين في إطار إجراءات بناء الثقة، سنعبر مرة أخرى عن أننا ننتظر الاجتماع الرابع الذي سيعقد في أنقرة”.

وكانت تركيا واليونان على خلاف حول موارد الطاقة العام الماضي بعد أن أرسلت أنقرة عدة سفن للتنقيب عن موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.

كما وأطلق المسؤولون العسكريون الأتراك واليونانيون محادثات للحد من مخاطر الصراع والحوادث في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط تحت رعاية الناتو بعد شهور من التوتر، كما استأنف الجاران اللقاءات السياسية لحل الخلافات بينهما.

