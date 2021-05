الموساد.. تعيين رئيساً جديداً له خلفاً ليوسي كوهين

صرَّح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن صدور قرار بتعيين رئيس جديد لجهاز الموساد الإسرائيلي خلفاً ليوسي كوهين.

وألقى نتنياهو كلمة بمناسبة تعيين دافيد (دادي) بارنيع، رئيساً لجهاز الموساد الإسرائيلي قال فيها: “من يجرؤ يفوز ولكن يجب على أحد أن يجرؤ ويصادق على العمليات التي يقدمها له من يجرؤ للمصادقة عليها وهذا يصبح أصعب أكثر فأكثر.. كل عملية هي أكثر جرأة وخيالية من سابقتها.. أنتم أفضل من جيمس بوند.. العمليات التي ينفذها الموساد تنفذ في كل ربوع المعمورة وهي تنفذ من قبل كل واحد وواحدة منكم بتشابك الأيدي والطاقات مع جميع الجهات.

وتابع نتنياهو في كلمته قائلاً: “أعلن لكم اليوم عن تعيين دافيد (دادي) بارنيع لمنصب رئيس الموساد القادم والدائم كي يستمر الموساد وتستمر إسرائيل المضي قدما على درب الإنجازات بغية ضمان أمنها.

ووأوضح نتنياهو أن: “المهمة الأولى الملقاة على عاتق كل واحد وواحدة منكم هي منع إيران من التزود بسلاح نووي.. هذه هي المهمة العليا”.

وتطرق نتنياهو إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل قائلاً: “أثمن كثيرا صديقتنا الولايات المتحدة التي تقف إلى جانبنا منذ سنوات عديدة هذا جزء من أمننا القومي، ولكن قد تكون هناك حالة عندما هدفنا الأعلى ألا وهو ضمان عدم قيام الملالي بوضع حد لوجود الشعب اليهودي الذي يستمر آلاف السنين، سيلزمنا باتخاذ قرارات شجاعة ومستقلة، إسرائيل لن تسمح لإيران بالتزود بسلاح نووي”.

وعن المباحثات الإيرانية الأمريكية حول السلاح النووي، أكد نتنياهو أنه: “وفي أي حال من الأحوال سواء إن تم التوصل إلى اتفاق أم لا ستفعل إسرائيل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووي لأن الحديث يدور حول الوجود”.

الموساد الإسرائيلي متهم في استهداف منشاة نطنز النووية

تعرضت صباح يوم الأحد 11 أبريل الفائت، منشأة نطنز النووية في إيران لحادثة أصابت شبكة الكهرباء الخاصة بمفاعل نطنز النووي، لتبدأ بعدهاالتلميحات إلى وقوف الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم.

إذ نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) عن مصادر استخباراتية لم تذكر هويتها، أن الموساد هو المسؤول عن حادث موقع إيران النووي.

وأوضحت الوكالة بأن المصادر أكدت أن “وكالة التجسس (الموساد الإسرائيلي) نفذت هجوما سيبرانيا ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية”.

The post الموساد.. تعيين رئيساً جديداً له خلفاً ليوسي كوهين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ