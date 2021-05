الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2400 فلسطيني

ندد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأثنين بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملة الاعتقالات التي بدأت منذ إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل فجر الجمعة الماضية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني عبر بيان صادر، إنه رصد أكثر من 2400 حالة اعتقال قامت بها قوات الاحتلال، وتحديدًا حالات الاعتقال الإداري، حسبما أفادت صحيفة (الرأي العام) الفلسطينية.

وأكد النادي على مواصلة قوات الاحتلال في حملة الاعتقالات التي تتم بصورة ممنهجة، في الضفة الغربية والقدس، فضلًا عن المدن العربية داخل الخط الأخضر.

وأوضح أن قوات الاحتلال بجميع مستوياتها قد انتهكت حقوق المعتقلين وعائلاتهم بصورة جسيمة، وأن بحوزته ما يثبت ارتكابها لاعتداءات مختلفة.

كما أكد النادي بان إسرائيل تمضي في سياسية الاعتقال الإداري، التي صعدته قوات الاحتلال منذ تفجر الأوضاع في فلسطين، وذلك بحبس المعتقلين على إثر أوامر عسكرية دون توجيه اتهام لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ورصد النادي قيام قوات الاحتلال في الضفة الغربية بـ155 أمر اعتقال إداري، فيما 84 أمر جديد منذ بداية شهر مايو الحالي.

وناشد نادي الأسير الفلسطيني جميع المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لوضع حد بصورة عاجلة لتلك الاعتقالات التي تحدث دون سند قانوني.

ولفت إلى وجود حوالي 500 معتقل إداري، من ضمنهم 3 أطفال، وأسيرتان.

في الأثناء تفقدت منسقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، لين هاس تينغز، الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وجالت بين ركام المنازل والمنشآت الحيوية في القطاع.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، بعد جولتها التفقدية في القطاع أن “سكان غزة تحملوا معاناة لا يمكن تخيلها خلال التصعيد الأخير”.

ولفتت لين هاس تينغز إلى أن “التصعيد الأخير في غزة أدى لتدمير بعض المنشآت الطبية من بينها المعمل الطبي الوحيد في القطاع”.

ومن أهم ما اطلعت عليه منسقة الشؤون الإنسانية هو الدمار الذي لحق بمستودع المحاصيل الزراعية الذي يحوي محاصيل موسم كامل، ما دعاها إلى التحذير من أن “هذا يهدد بأزمة غذائية بالقطاع”.

ووجهت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة دعوتها إلى كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتفادي الاستفزازات وتعزيز وقف إطلاق النار المعلن مؤخراً.

