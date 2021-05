هل توفي سمير غانم بالفطر الأسود، وماحقيقة انتشاره في مصر؟

كان حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، قد أكد في تصريحات صحفية على هامش جنازة وعزاء شقيقه، أن سبب وفاته هو مرض الفطر الأسود.

وجاءت هذه التصريحات لتثير حالة من الهلع، في مصر والعالم العربي، خاصة أن المرض ارتبط في الأذهان بتوسع جائحة كورونا في الهند.

وأضاف أن الراحل أصيب بالمرض في عينه قبل وفاته مباشرة، ليكون واحداً من الأسباب التي أدت لوفاته قائلاً: “هو من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان”.

هل توفي سمير غانم بسبب الفطر الأسود؟

رفض الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، الحديث بشكل مُفصل عن وفاة الراحل سمير غانم، معتبراً أنها نوع من الخصوصية لا ينبغي الخوض فيه احتراماً لمشاعر أسرته ومحبيه، وأيضاً احتراماً لقدسية وحرمة الموت، حسبما ورد في تقرير لموقع “المصري اليوم“.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية، إن الفطر الأسود ليس مرضاً غريباً وهو عرض جانبي من الوارد أن يحدث لبعض مرضى حالات نقص اكتساب المناعة، معتبراً أنه لا داعي للذعر أو الهلع من الفطر الأسود، موضحاً أن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت في شهادة الوفاة.

وتوفي الفنان سمير غانم قبل أيام عن عمر يناهز الـ84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بفشل كلوي. ونفى الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم ابنة الراحل ما قيل عن وفاة سمير غانم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الرداد إن السبب الحقيقي للوفاة هو تدهور وظائف الكلى التي تدمرت تماماً بحكم حالتها السيئة المسبقة ومعاناة الفقيد من مشكلات مزمنة بها.

واللافت أنه لم يلاحظ نفي قاطع من جهة طبية لما قيل عن وفاة سمير غانم بسبب الفطر الأسود.

فطر الغشاء المخاطي أو الفطر الأسود

يحدث داء الغشاء المخاطي أو ما يعرف بالفطر الأسود بسبب مجموعة من الفطريات تسمى mucormycetes، والتي تنمو في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق المتعفنة والخشب، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC).

وينتشر فطر الغشاء المخاطي في أماكن كثيرة على مستوى العالم، منها الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال الدكتور أكشاي ناير، جراح العيون في مومباي، لبي بي سي نيوز: “إنه موجود في كل مكان ويوجد في التربة والهواء وحتى في أنف ومخاط الأشخاص الأصحاء”. يمكن أن يدخل العفن الجسم من خلال الجروح والجروح الأخرى في الجلد، أو يمكن أن تنتشر العدوى في الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد استنشاق الجراثيم الفطرية. بمجرد دخول الفطر إلى الجسم، يمكن أن ينتشر أحياناً عبر مجرى الدم ويؤثر على أعضاء أخرى، مثل الدماغ والعينين والطحال والقلب.

ويقول البروفيسور بيتر كولينيون، عضو لجنة الخبراء المعنية بمقاومة المضادات الحيوية والأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن هذا الفطر “شديد الخطورة، ويسبب معدلات وفاة مرتفعة، ويتطلب الخضوع لجراحة وتناول الكثير من الأدوية للتغلب عليه بمجرد أن يتمكن من المريض”، حسبما نقل عنه تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

هل الفطر الأسود منتشر في مصر؟

تضاربت الأنباء بشأن وجود الفطر الأسود في مصر، فرداً على تصريحات أثارت جدلاً واسعاً أدلى بها شقيق سمير غانم بشأن أن الفطر الأسود هو الذي تسبب بوفاته، أكد رئیس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور محمد عبدالفتاح، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بالفطر الأسود في البلاد لمرضى كورونا.

وقال عبدالفتاح لـ”المصري اليوم”، إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابى كورونا.

لماذا ينتشر في المستشفيات؟

وقد يُصاب بالفطر الأسود المرضى في المستشفيات- ويكثر انتشاره بين مرضى زراعة الأعضاء ذوي الحالات الحرجة- حيث ينتقل على أغطية المستشفيات، أو عبر أنظمة التهوية، أو على المواد اللاصقة.

وهناك أبحاث حول أن استخدام الأكسجين بزيادة ودون تعقيم لأدواته يمكن أن يسبب المرض، حسبما قال الدكتور محمد عبدالبديع، أستاذ جراحة الأنف والأذن في جامعة المنصورة.

يقول كولينيون: “هي عائلة من الفطريات تدخل الجيوب الأنفية وتترسب فيها، ويمكنها الوصول إلى الفراغات الهوائية في الرأس. وحين لا يتمكن الجهاز المناعي من السيطرة عليها، فإنها تغزو قاعدة الدماغ وحينها تصبح مشكلة حقيقية، وخطيرة جداً”، حسبما نقل عنه تقرير The Guardian .

ويضيف: “وقد تتعرض أيضاً للإصابة بهذه الفطريات في الأماكن التي تكثر بها أعمال البناء لأنها تتسبب في تحريك التربة، وتثير الكثير من الغبار في المنطقة”.

كيف يمكن معرفة المصابين به؟

أشار “مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة” إلى أن أعراض داء “الغشاء المخاطي” (الفطر الأسود) تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم.

ونقل موقع RT الروسي عن المركز الأمريكي قوله إن أعراض الفطر تتنوع كالتالي:

التهاب الغشاء المخاطي الأنفي الدماغي (الجيوب الأنفية والدماغ):

“- تورم الوجه من جانب واحد.

– صداع الرأس.

– احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

– آفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم سرعان ما تصبح أكثر شدة.

– حمى.

أعراض داء الغشاء المخاطي الرئوي (الرئة):

– حمى.

– سعال.

– ألم بالصدر.

– ضيق في التنفس.

ويمكن أن يبدو داء الفطر الجلدي مثل البثور أو القرح، وقد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأسود. تشمل الأعراض الأخرى الألم أو الدفء أو الاحمرار المفرط أو التورم حول الجرح.

أما أعراض داء الغشاء المخاطي المعدي المعوي، فهي:

– وجع بطن.

– استفراغ وغثيان.

– نزيف الجهاز الهضمي.

وبصفة عامة من أعراض الإصابة بهذا الفطر أيضاً ألم واحمرار حول العينين والأنف، والحمى، والصداع، والسعال، والقيء الممزوج بالدم، وإفرازات سوداء من الأنف ممزوجة بالدماء، وألم في أحد جانبي الوجه وفي الجيوب الأنفية، وتغير لون الأنف إلى اللون الأسود، وألم في الأسنان، وتشوش وألم في الرؤية.

ويمكن أخذ عينات أنسجة وسوائل لتأكيد الإصابة.

كيفية الوقاية منه وعلاجه؟

يقول كولينيون إن علاج فطار الغشاء المخاطي مُكّلف وصعب، ويتسبب في معدل وفيات تزيد على 50%، حسبما تنقل عنه صحيفة The Guardian البريطانية.

وأصدر المجلس الهندي للأبحاث الطبية ووزارة الصحة الاتحادية إرشادات تحث الناس على ارتداء الأحذية والسراويل الطويلة والقمصان طويلة الأكمام والقفازات أثناء التعامل مع التربة أو الطحالب أو السماد الطبيعي. وقالت الوزارة إنه يتعين على الناس أيضاً الحفاظ على نظافتهم الشخصية، والتأكد من ضبط السكر إذا كانوا مصابين به، وإنه يتعين على الأطباء التوقف عن إعطاء الأدوية المثبطة للمناعة مثل الستيرويدات فور أن يصبح ذلك ممكناً.

