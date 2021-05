السودان.. الشرطة تلاحق تجار العملات الأجنبية وسط الخرطوم

شهدت ردهات منطقة السوق العربي وسط العاصمة السودانية الخرطوم حملات ملاحقة من أفراد الشرطة لعدد من تجار العملات الأجنبية، في وقت الذي شهد فيه استمرار ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي.

وشنت عناصر الشرطة حملات مداهمة في حق تجار العملات الأجنبية والمتعاملين مع السوق الموازي، أو ما يعرفون في الأوساط السودانية بـ”السريحة”، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.

وتم إلقاء القبض على عدد من تجار العملات الأجنبية، حيث تصاعدت أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازي لتقارب من حاجز الـ500 جنيه سوداني.

وفي المقابل رفع البنك المركزي السعر التأشيري للدولار إلى 411.5 جنيهاً بهدف مجاراة السوق السوداء.

وفي سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزي عن أنه سيقيم مزاد للنقد الأجنبي، وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرون من مايو الجارى.

وكشف المركزي أن المزاد يأتي إنفاذاً لسياسات بنك السودان للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.

وأوضح البنك أن المزاد يحمل الرقم 1/2021 وأن حجم المزاد 40 مليون دولار، موضحاً أن الحد الأعلى المسموح به لقيمة الطلب، هو 20 في المئة من حجم المزاد الكلي.

كما أوضح بنك السودان أن المزاد يقتصر على المصارف فقط، على يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد، وذلك مع توضيح الرمز الإنتمائي والرقم الضريبي.

في سياق آخر، كشف وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، أن الحكومة السودانيةتلقت مطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى.

هذا وقد قال إبراهيم أن السودان أوفى بغالب شروط البنك الدولي، إلا بعض الشروط الإدارية في بنك السودان ووزارة المالية، بحسب ما جاء في “السوداني”.

وقال وزير مالية السودان “نحن لسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن غاز الطبخ والخبز وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذا الإجراء في وقت لاحق”.

فيما كشف الوزير عن عدد من الترتيبات لضبط سعر الصرف في البلاد، سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي.

وأوضح قائلاً: “نعمل على ضخ أموال قادمة للبنك المركزي لزيادة احتياطات العملات الاجنبية ولن نسمح لها بمزيد من الانفلات”.

كما أقر إبراهيم بأن ضخ الأموال وحده ليس كافياً، مؤكداً بأن ضبط الطلب على الدولار مهم للغاية.

The post السودان.. الشرطة تلاحق تجار العملات الأجنبية وسط الخرطوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ