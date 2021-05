إسرائيل تحاول الانتقام من مشاهير العالم الذين دافعوا عن فلسطين

تناولت وسائل إعلام عالمية تقريرًا عن شن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية حملة مسيئة مدفوعة الأجر ضد عدد من مشاهير العالم ومن بينهم عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد ونجمة البوب البريطانية دوا ليبا بعد مناصرتهم للقضية الفلسطينية خلال الأحداث الماضية التي جرت في حي الشيخ جراح وقطاع غزة.

وشغل إعلان دفعت قيمته منظمة شبكة القيم العالمية ويقدر بحوالي 250 ألف دولار أمريكي الصفحة الخامسة من عدد السبت في صحيفة نيويورك تايمز، حسبما أفاد موقع فضائية (الوفد).

وأطلق رئيس منظمة شبكة القيم العالمية الحاخام شمولي بوتيش حملة على عدد من مشاهير العالم ليبا وعارضتي الأزياء بيلا وجيجي كونهن “مؤثرات من العيار الثقيل”، ويدعي الحاخام أنهن “اتهمن إسرائيل بالتطهير العرقي”، و”شوهن سمعة الدولة اليهودية”.

وجاء في وسط الإعلان أن “تظاهر بيلا وجيجي ودوا يلعن الصهاينة وإسرائيل، وليس اليهود”.

تدعي منظمة شبكة القيم العالمية الدفاع عن إسرائيل ضد التشهير، ومواجهة ما ينشره عدد من مشاهير العالم.

ورفضت دوا ليبا ما جاء في إعلان صحيفة نيويورك تايمز، قائلة “إن هذا هو الثمن الذي تدفعه للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني” ضد ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”بتسليم” الإسرائيلية أدانت التمييز والجرائم التي تقوم بها حكومة الاحتلال، مؤكدة تضامنها مع كل الشعوب المقهورة ورفضها لكل أشكال العنصرية.

في حين ردت بيلا حديد بتغريدة السناتور الأمريكي بيرني ساندرز المُنددة بالحديث عن مناهضة السامية تزامناً مع الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، واصفة إياه برئيسها.

بدوره أبدى نجم هوليود، الممثل الأميركي جاك فالاهي استياءه الشديد من العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس ظلمًا واضحًا ضد الفلسطينيين.

وعبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام” نشر نجم هوليود منشورًا أوضح من خلاله أن التزم الصمت خلال الفترة الماضية حتى يتحقق من الأحداث في فلسطين ويثقف نفسه عما يدور هنالك.

وقال إن ما شاهده خلال الأسابيع الماضية يعتبر “شيء مُقيت للغاية”، مضيفًا “نحن متواطئون في هذا العنف”.

وأوضح فالاهي أن الأموال التي يدفعها الأميركيين لمصلحة الضرائب تقوم بتمويل هذا الظلم الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين.

بدوره قام لاعب كرة القدم الأميركية كيه ستيلز بنشر مقطع فيديو مصور يوضح مشاركته في إحدى المظاهرات المؤيدة لفلسطين بمدينة لوس أنجلوس أمس الأربعاء، وكتب على الفيديو عبارة “الحرية لفلسطين”.

