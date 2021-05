محافظ الحسكة يرد على قرار الإدارة الذاتية غلق المعابر لعرقلة الانتخابات

جاء أول تصريح رسمي من طرف الحكومة السورية على قرار الإدارة الذاتية غلق المعابر لعرقلة الانتخابات الرئاسية السورية، على لسان محافظ الحسكة غسان خليل.

إذ صرَّح محافظ الحسكة اللواء غسان خليل لإحدى القنوات المحلية أن: ”هذه الإجراءات التعسفية من قبل المرتهنين للاحتلال الأمريكي كانت متوقعة، وهدفها الأساسي عرقلة وصول السكان والمواطنين السوريين من الأرياف إلى مناطق سيطرة الدولة السورية خصوصاً في مدينتي الحسكة و القامشلي و ريف الرقة المحرر”.

وأشار خليل إلى أنه “كان لدينا معلومات بأنهم سيقومون بهذه الأفعال غير الشرعية و غير القانونية إرضاءً لتعليمات أسيادهم في واشنطن وبرلين وأنقرة”.

وأضاف محافظ الحسكة قائلاً: ”قوات قسد قامت خلال الساعات الماضية بالضغط وتهديد كل من له أسم ضمن اللجان الانتخابية المختصة في مناطق المالكية والقحطانية بريف محافظة الحسكة لمنعهم من الوصول إلى مراكز الاقتراع في مدينة القامشلي”.

وشدد محافظ الحسكة على أن “قرار قسد هدفه تخويف السكان وإرعابهم بمحاولة لمنعهم من المشاركة في حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية، في ضوء المشاركة والاستعداد الشعبي ما يوحي بمشاركة كثيفة من السكان بنسب كبيرة في الاستحقاق”.

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت الإدارة الذاتية، تعميم يأمر بإغلاق كافة المعابر بين مناطق سيطرة قوات “قسد” ومناطق سيطرة الحكومة السورية.

وجاء في القرار أن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من الساعة 7 من مساء الاثنين وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى منع إقامة الانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

في حين أعلن مجلس سوريا الديمقراطية،”مسد” الهيئة السياسية لقسد، اليوم الاثنين, عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سوريا, بعد دعوة من دمشق للسماح بإجرائها في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وقال مجلس سوريا الديمقراطية، خلال بيان له بأنه “غير معني بأي انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي”.

وأضاف أن “لا انتخابات في مناطق الإدارة الذاتية قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد.”

وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، تجري الانتخابات الرئاسية في سوريا، وتم قبول عبدالله سلوم عبدالله ومحمود مرعي كمنافسين إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد.

ويوم أمس الأحد، دعا فيصل المقداد, وزير الخارجية في حكومة دمشق, قوات سوريا الديمقراطية للسماح بإجراء الانتخابات في مناطقها والمشاركة فيها, “إذا كانت ديمقراطية وسورية.”

حديث “المقداد” كان في مؤتمر صحفي خلال تسليمه نتائج التصويت في السفارات السورية لوزارة العدل، ونقلته قنوات تابعة لحكومة دمشق بشكل حي.

لكن بيان مسد قال إنه “لن يكون طرفاً ميسراً لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254.

