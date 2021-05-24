السودان.. تحذيرات من أمطار فوق المعدلات خلال الخريف القادم

توقع مسؤولون بهيئة الارصاد الجوية بالسودان، يوم الأثنين، هطول أمطار فوق المعدلات بمعظم أنحاء البلاد، مهيبة بالأهالي أخذ الحيطة والحذر.

وكان خريف العام الماضي مدمراً في معظم أنحاء السودان، وأدت الأمطار والفيضانات لتشريد ربع مليون أسرة.

وأوضحت المدير العام للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حنان رباح، في مؤتمر أن التوقعات الموسمية للأمطار هذا العام تشير إلى هطول أمطار فوق المعدلات، إلى حدود المعدلات المناخية في معظم الولايات.

وأشارت إلى أن فترة التوقعات تمتد من (يونيو – سبتمبر) في ظل تأثر ولايات الوسط على نحو خاص بأمطار متوسطة إلى غزيرة، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

ودعت إلى الاستعداد لأي طارئ، وأخذ الحيطة والحذر والتدابير اللازمة لموسم الأمطار.

وخصت بالتحذير القاطنين بالقرب من مجاري السيول والأنهار.

ولفتت رباح إلى أهمية التوقعات الجوية على عدد كبير من القطاعات، على رأسها الزراعة.

من جانبه، توقع رئيس قسم الإنذار المبكر بالهيئة، هيثم عابدين، بداية طبيعية إلى مبكرة نسبياً بالنسبة للخريف في مناطق جنوب البلاد وتجاه الوسط، وبداية طبيعية إلى متأخرة نسبيا في مناطق شرق ووسط البلاد.

وقال إن مناطق ولايات غرب ووسط دارفور وغرب كردفان وولايات القضارف وسنار يتوقع فيها هطول أمطار فوق المعدلات ربما تؤدي لسيول.

ونوه عابدين إلى أن ذروة موسم الأمطار تكون في الفترة من نهاية شهر يوليو حتى منتصف شهر سبتمبر.

وأضاف: بأن “كل العوامل المناخية المتوقعة المؤثرة على هذا الموسم ترجح هطول أمطار فوق المعدلات المناخية إلى حدود المعدلات المناخية”.

ومؤخرًا أطلق خبير الأرصاد الجوى، المنذر احمد الحاج، تحذيراته من هطول أمطار غزيرة وفيضانات خلال الفترة القادمة ستضرب أجزاء من البلاد.

وكتب خبير الأرصاد، على صفحته الرسمية قائلاً:” انه هنالك ولايات ستتأثر بشكل كبير بالسيول والفيضانات المتوقعه”، مشيراً إلى ان هنالك أمطار غزيرة فيضانية ستضرب ولايات النيل الازرق، سنار ، القضارف، كسلا، الجزيرة، النيل الابيض، دارفور الكبري وكردفان الكبري.

كما أشار المنذر في توقعاته، إلى هطول أمطار غزيرة وفوق المعدلات ستضرب ولايات الخرطوم، جنوب نهر النيل، جنوب البحر الاحمر وغرب الشمالية ودعا الى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

The post السودان.. تحذيرات من أمطار فوق المعدلات خلال الخريف القادم appeared first on Souk Ukkaz News.

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