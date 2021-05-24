سوريا.. مقتل مسؤول بـ”حزب البعث” بريف درعا

أطلق مسلحون مجهولون، الإثنين، النار على عضو قيادة شعبة حزب البعث، بمدينة الشجرة غرب درعا جنوب سوريا، عدنان عناد المصري، ما أدى إلى وفاته.

وكشف مصدر مسؤول، أن “مجموعة من المسلحين اغتالوا المصري، خلال توجهه إلى مدينة درعا، حيث أطلقوا النار عليه بالقرب من معصرة زيتون على طريق (مزيريب)، بريف درعا الغربي”.

وأكّد المصدر، بحسب موقع “سناك سوري”، قيام المسلحين باختطاف ابن الضحية، “كمال” الذي كان برفقته في السيارة، لكن أطلقوا سراحه بعد أن قتلوا والده وسرقوا السيارة التي كانت تقلهما.

يشار إلى أن عدنان عناد المصري، يشغل عضوية حزب البعث، في مدينة الشجرة، بالإضافة إلى توليه رئيساً لدائرة “تعليم الكبار” في مديرية الثقافة بدرعا، وهو من سكان بلدة حيط، في ريف المحافظة.

عدنان عناد المصري/ إنترنت

ويستمر مشهد الاغتيالات وحالة الانفلات الأمني، في محافظة درعا وريفها وعمليات التصفية لعناصر الجيش السوري ومن وقع على اتفاقية التسوية مع الحكومة السورية.

إذ أفاد ناشطون في درعا في 29 أبريل/ نيسان الفائت، عن مقتل مدني وثلاثة عناصر تابعين لقوات الجيش السوري في مناطق متفرقة من المحافظة.

وفي التفاصيل قالت المصادر المحلية، إن مجهولين أطلقوا النار على “عبدالرحمن الزوباني” ضمن بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتل على إثرها فوراً.

كما أقدم مسلحون بريف درعا في الثاني من الشهر الحالي، على اغتيال ضابط في الدفاع الجوي السوري التابع للجيش السوري برتبة ملازم أول، رمياً بالرصاص.

وفي التفاصيل أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار من أسلحة رشاشة باتجاه الضابط التابع للواء 22 في الدفاع الجوي السوري، بالقرب من محطة البشاير على الطريق الذي يصل بين مدينتي إزرع و الشيخ مسكين بريف درعا الشرقي، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور.

فيما أعلنت بعض صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضين الداعمين والمؤيدين للجماعات المسلحة والإرهابين في درعا أن الضابط الذي تمّ اغتياله يدعى “علي أحمد كيزاوي” وأصله من مدينة حماة.

وفي سياق متصل، هددت الفصائل المسلحة في درعا، في 7 مايو/ أيار الجاري، المسؤولين المعنيين بالإشراف على صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية السورية، رفضاً لإقامتها في المحافظة.

وصرَّح أحد وجهاء ريف المحافظة، إن مسؤولين عن صناديق تصويت الانتخابات الرئاسية أعلنوا للسكان تخليهم عن مهامهم وإلغاء المراكز الانتخابية التي كانت محددة سابقاً.

وأكد المصدر، أن عناصر الفصائل المسلحة المحلية المعارضة للحكومة السورية، أرهبوا جميع من وردت أسماؤهم كمشرفين على صناديق الاقتراع وأجبروهم على التخلي عن مهامهم.

وقال المصدر أنه تقرر إلغاء المراكز الانتخابية التي حددتها الحكومة السورية في وقت سابق، في بعض البلدات مثل سحم الجولان ريف درعا الغربي وبلدة اليادودة في ريفها الغربي.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية، أصدر وجهاء وسكان في المحافظة بيانات لرفض إجراء الانتخابات الرئاسية وحملت بياناتهم تهديدات بمنع وضع صناديق الاقتراع في مناطقهم.

وعزى المصدر تهديدات الفصائل في درعا للجان الانتخابية الحكومية لمنع “إعادة انتخاب الأسد لدورة جديدة بعد الجرائم التي ارتكبها طوال سنوات الحرب الماضية في درعا وعموم سوريا.”

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