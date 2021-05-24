وزير الإسكان والتعمير يستقبل وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي

طرابلس 24 مايو 2021 (وال)- استقبل وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية السيد أبوبكر الغاو، بديوان الوزارة بمدينة طرابلس الإثنين، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي السيد كمال الدوخ والوفد المرافق له.

هذا ورافق الوزير السادة مدير عام الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، والسيد مدير عام الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب، والسيد مدير عام وكالة التهذيب والتجديد العمراني، والسيد مدير عام الوكالة العقارية الصناعية، والسيد مدير عام الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال (سوماترا )، والسيد مدير عام شركة تبرورة، والسيد مدير عام مكتب الدراسات التونسي الليبي، والسيد مدير عام وكالة الجسور والطرق، والسيد مدير عام وكالة الإسكان .

ورحب السيد الوزير بالوفد التونسي، وتقدم لهم بالشكر على هذه الزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات الليبية التونسية، وعلى أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وقدم للوفد شرحا عن عمل وزارة الإسكان والأجهزة والمشاريع التابعة لها، وما هي بصدد تنفيذه خلال المدة القادمة، وأن تكون الشركات التونسية جزءا من هذه المشاريع والخطط.

كما تطرق لدور الشركات التونسية في ليبيا، وأن أحد أهم الطرق الرئيسية في العاصمة طرابلس، طريق عين زاره الرئيسي بطول ستة عشر كيلو مترًا تنفذه حاليًا شركة تونسية.

فيما تقدم السيد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي والوفد المرافق له، كل حسب الجهة والشركة الممثل لها بشرح وافي، عن المشاريع التي شاركت بها سابقًا والمتوقفة منذ العام 2011، بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا ، وأنهم على استعداد للرجوع واستئناف العمل بهذه المشاريع، وإمكانية إبرام عقود ومشاريع جديدة داخل ليبيا .

من جانبه، أكد السيد الوزير مجددًا على أن تونس دولة جارة وشقيقة، مؤكدًا على أهمية التعاون والدور الذي ستلعبه في مجال الإسكان والتعمير في ليبيا، وتقدم بدعوة للسيد الوزير والوفد المرافق له لحضور اجتماع موسع يوم الغد بديوان الوزارة، وبحضور مدراء الإدارات والجهات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، وذلك لغرض توطيد العلاقات بين الجانبين، ومناقشة إمكانية وسُبل التعاون المشترك. (وال) س خ/ ر ت

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