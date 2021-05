«واتساب» يحجب حسابات صحافيين فلسطينيين على خلفية الأحداث الأخيرة

حجبت حسابات عدد من الصحافيين الفلسطينيين على تطبيق «واتساب» في الأيام الماضية، على أثر النزاع الدامي الأخير بين إسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسلون ومنظمات محلية وكالة الصحافة الفرنسية.

فبعيد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» ليل الخميس – الجمعة إثر قصف متبادل استمر 11 يوما، تلقى صحافيان يعملان في مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في غزة رسالة بالعربية من تطبيق «واتساب» لإبلاغهما بحجب حسابيهما.

وأكد صحافيون آخرون في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أن حساباتهم حجبت، وبين هؤلاء فريق تابع لشبكة الجزيرة التي أعلنت لاحقا أن حسابات فريقها أعيد تفعيلها بعد شكوى قدمتها لمنصة «فيسبوك»، مالكة تطبيق «واتساب».

وقال نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين تحسين الأسطل إن «نحو مائة صحافي» في قطاع غزة حجبت حساباتهم على «واتساب» في الأيام الأخيرة.

وجاء في تقرير لـ«حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي» أنه تم توثيق «ما يزيد عن 500 بلاغ» عن انتهاكات للحقوق الرقمية الفلسطينية في الفترة الممتدة بين 6 و19 مايو (أيار)، أي منذ اندلاع الاحتجاجات في القدس الشرقية وحتى عشية الإعلان عن الهدنة.

وبحسب التقرير «تنوعت أسباب الانتهاكات ما بين إزالة المحتوى، وحذف وتقييد الحسابات، وإخفاء الأوسمة، إضافة إلى تقليل الوصولية لمحتوى بعينه، وحذف المحتوى المؤرشف، وتقييد الوصول».

وتابع التقرير: «وثق المركز 50 في المائة من هذه الانتهاكات على منصة (إنستغرام) و35 في المائة على منصة (فيسبوك)، بينما وثق ما نسبته 11 في المائة من مجمل الحالات على منصة (تويتر) و1 في المائة من الحالات على (تيك توك)».

وصرحت منى شتيه، عضو المجلس الاستشاري في «حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي» لوكالة الصحافة الفرنسية أنه خلال الأسابيع الأخيرة التي شهدت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس، ومن ثم القصف المتبادل بين إسرائيل وقطاع غزة «رصدنا تصعيدا ضد الحقوق الرقمية الفلسطينية».

وأوقع النزاع الأخير بين «حماس» وإسرائيل 252 قتيلا في قطاع غزة بينهم 66 طفلا وعدد كبير من المقاتلين، وفق السلطات المحلية، و12 قتيلا في إسرائيل، بينهم طفل، ومراهقة وجندي.

