نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بقائك القيادة الوسطى الأمريكي

استقبل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الإربعاء، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، والوفد المرافق بالرياض.

وبحث نائب وزير الدفاع السعودي و ماكينزي خلال اللقاء الشراكة بين المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجوانب الدفاعية والعسكرية، ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين والمنطقة.

هذا وغرد الأمير السعودي عبر حسابه في”تويتر” حول اللقاء قائلا:” التقيت قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكينزي. تناولت مباحثاتنا مستجدات الأوضاع في المنطقة والرؤية المشتركة بين بلدينا الصديقين في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب والتصدي للسلوكيات العدائية”.

نقلت وكالات أنباء، اليوم الخميس، عن إفراج السلطات السعودية عن أخ زعيم تنظيم القاعدة السابق، رجل الأعمال الملياردير بكر بن لادن.

ويأتي الإفراج عن بن لادن بعد اعتقاله أكثر من ثلاث سنوات ضمن حملة التطهير ضد الفساد التي قادتها السعودية، الأمر الذ أفضى إلى قلب إمبراطورية بن لادن التجارية الشاسعة.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة بكر بن لادن فقد عاد الرئيس السابق لمجموعة بن لادن، أكبر شركة إنشاءات في السعودية، إلى عائلته في مدينة جدة بعد إطلاق سراحه من مكان احتجازه المجهول.

وقالت المصادر ان إطلاق السراح غير معلوم إن كان مؤقتا، بسبب الإبقاء على تقييد تحركاته قائلين: “تم إطلاق سراحه وطلب منه البقاء في المنزل”، وأردفت المصادر:” ولكن سمح للناس بزيارته”.

الجدير بالذكر أن السلطات السعودية صادرت عدد من الأصول والممتلكات العائدة لبكر بن لادن، من ضمنها فيلات وطائرات خاصة ومجموعة سيارات فارهة، كما منعت أفراد عائلته من السفر إلى خارج البلاد.

كما أن بكر جرى إطلاق سراحه بشكل مؤقت لمرة واحدة في يناير 2019، للسماح له بحضور جنازة أحد أفراد الأسرة.

