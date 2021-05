بالارقام..إرتفاع كبير في أسعار جرام الذهب في السودان

شهدت أسعار جرام الذهب في العاصمة الخرطوم ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار مع الارتفاع المستمر لسعر الصرف والبورصة العالمية.

وبحسب صحيفة السوداني، قال شيخ الصاغة محمد تبيدي، أن ارتفاع أسعار الذهب الخام والمشغول سببه ارتفاع سعر الصرف والبورصة العالمي، مع ضعف القوى الشرائية.

هذا وارتفع سعر الذهب الخام إلى (22٫600) بدلاً عن(18-19) ألف جنيه و المشغول من (26) إلى (28- 28٫5) ألف جنيه وبلغ سعر أونصة البورصة العالمية (1٫880) دولار.



كما وبلغ سعر جرام الذهب الكويتي(28) ألف جنيه أما التركي (28٫5) ألف جنيه، مع توقعات بزيادة جديدة في الأسعار مع استمرار ارتفاع سعر العملة والبورصة العالمية.

ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة محمد إبراهيم تبيدي إن:”هنالك ندرة في الذهب الخام بسبب ضعف الإنتاج والسياسات الأخيرة بفرض (1٫400) جنيه لكل كيلو جرام من الذهب ما انعكس على ارتفاع أسعار الذهب المشغول”.

هذا وقد صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى مستزيات تاريخية، فقد وصل إلى 435 جنيهاً للدولار الواحد، بحسب تجار عملة لـ”أخبار سوق عكاظ”.

ويرجع الارتفاع بحسب حديث التجار إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض، الأمر الذي أدى لعودة المضاربات في السوق الموازي بين التجار.

وفي المقابل رفع البنك المركزي السعر التأشيري للدولار إلى 411.5 جنيهاً بهدف مجاراة السوق السوداء.

وفي سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزي عن أنه سيقيم مزاد للنقد الأجنبي، وذلك يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرون من مايو الجارى.

وكشف المركزي أن المزاد يأتي إنفاذاً لسياسات بنك السودان للعام 2021م بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.

وأوضح البنك أن المزاد يحمل الرقم 1/2021 وأن حجم المزاد 40 مليون دولار، موضحاً أن الحد الأعلى المسموح به لقيمة الطلب، هو 20 في المئة من حجم المزاد الكلي.

كما أوضح بنك السودان أن المزاد يقتصر على المصارف فقط، على يقدم العميل طلب واحد عبر مصرف واحد، وذلك مع توضيح الرمز الإنتمائي والرقم الضريبي.

