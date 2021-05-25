ليبيا نيوز

تونس ترسل طائرة مساعدات إلى قطاع غزة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

تونس 25 مايو 2021 (وال) -أرسلت السلطات التونسية،أمس الاثنين، طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد موقع “موزاييك أف أم” التونسي. 

وأكد وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، لدى إشرافه على انطلاق الطائرة العسكرية إلى قطاع غزة بقيمة مليون دينار ونصف، أن طائرة أخرى ستتوجه قريبا إلى غزة.
وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع التونسية أن الوزير أعرب عن أمله في إرسال مساعدات أخرى تتمثل في مساعدات طبية وشبه طبية إلى قطاع غزة، لتقديم الدعم الطبي وذلك لمزيد من تحسن الظروف هناك.(وال تونس) س خ.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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