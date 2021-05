ارتفاع كبير في أسعار الخضروات والسكر في الأسواق السودانية

شهدت أسعار الخضروات في السودان ارتفاعا كبيرا زيادة كبيرة في الأسعار بسبب تفاقم أزمة الجازولين والترحيل من مناطق الإنتاج وضعف المعروض بالأسواق لانتهاء الموسم الشتوي لبعض أصناف الخضر الشتوية .

وشهدت أسعار الخضروات الضعف في أسواق ام درمان، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من (200) إلى (400) جنيه أما كيلو البطاطس (400) جنيه ، وأوضح بأن حجم المعروض بالأسواق أقل من 50% فيما بلغ سعر القرع (300) جنيه أما الكوسة (300) جنيه و(400) جنيه لكيلو الباذنجان.

فيما بلغ سعر كيلو البطاطس(350-400) جنيه، والفلفلية (300) جنيه وتشهد شحاً في الاسواق ، سعر كيلو البامية (500) جنيه وسعر الخيار(350) جنيها وسعر قطعة العجور (100) جنيه وكيلو الليمون (500) جنيه.

أما سعر ربطة الرجلة فقد بلغ (200) جنيه أما الملوخية فتشهد ندرة ببعض بالاسواق وسعر الربطة (250) جنيهاً، كما وتوقع تجار سوق الخضار استمرار زيادة في الخضر باستمرار شح الخضر مقابل الطلب.

كما وشهدت أسعار السكر زيادة جديدة متباينة بسوقي بحري وأم درمان وصلت لـ(12,600) و(12,800) جنيه للجوال الكبير، بينما بلغ سعر جوال السكر عبوة(50) كيلو قفز من (12٫450) إلى (12٫800) جنيه أما سعر(10) كيلو من (2٫550) إلى (2٫650) جنيهاً مع ضعف في حجم العرض والطلب.

وفي السياق شهدت أسعار جرام الذهب في العاصمة الخرطوم ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار مع الارتفاع المستمر لسعر الصرف والبورصة العالمية.

حيث ارتفع سعر الذهب الخام إلى (22٫600) بدلاً عن(18-19) ألف جنيه و المشغول من (26) إلى (28- 28٫5) ألف جنيه وبلغ سعر أونصة البورصة العالمية (1٫880) دولار.



كما وبلغ سعر جرام الذهب الكويتي(28) ألف جنيه أما التركي (28٫5) ألف جنيه، مع توقعات بزيادة جديدة في الأسعار مع استمرار ارتفاع سعر العملة والبورصة العالمية.

هذا وقد صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 435 جنيهاً للدولار الواحد، بحسب تجار عملة لـ”أخبار سوق عكاظ”.

ويرجع الارتفاع بحسب حديث التجار إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض، الأمر الذي أدى لعودة المضاربات في السوق الموازي بين التجار.

وفي المقابل رفع البنك المركزي السعر التأشيري للدولار إلى 411.5 جنيهاً بهدف مجاراة السوق السوداء.

