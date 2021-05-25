مجلس الأمن الدولي يدعو إلى اجتماع طارئ بشأن الوضع في مالي

نيويورك 25 مايو 2021 (وال) -دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، إلى “الهدوء” في مالي و”الإفراج غير المشروط” عن مسؤولين كبار مدنيين اعتقلهم الجيش، من بينهم رئيس المرحلة الانتقالية با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.

وأضاف غوتيريش في تغريدة على حسابه في تويتر: “أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة باعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي”.

وبحسب دبلوماسيين، يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي.

من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء، محملة الجيش مسؤولية أمنهما وسلامتهما الشخصية.(وال نيويورك) س خ.

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