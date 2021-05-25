السودان الإلتزام بالخطة الربع قرنية والاستعداد لزراعة 1.8 مليون فدان في العروة الصيفية

أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية في السودان بولاية الجزيرة أن خطتهم للعام 2021م تستهدف 84 مشروعا تشمل مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية التنموية إضافة للتعليم والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية

ومشاريع البنية التحتية ومجتمع المعلومات والخدمات ترمي في مجملها لرفع الإنتاج والإنتاجية والإهتمام بالمنتج ودعم الإقتصاد الوطني في السودان من خلال رؤية علمية إستصحبت فيها التحديات والمعوقات خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها.

وكشف الدكتور أيمن عبد القادر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية في تصريح (تابعه المراسل) أن الخطة التأشيرية للعروة الصيفية تستهدف زراعة 1.4 مليون فدان ذرة و168 ألف فدان سمسم 95 ألف فدان دخن

و1300 فدان زهرة شمس و60 ألف فدان خضروات و21 ألف فدان فواكه و31 ألف فدان أعلاف، والعمل على مضاعفة مساحات برنامج الحلول المتكاملة عن الموسم المنصرم لتصل إلى 6 آلاف فدان.

مدير الإنتاج

وأكد مدير الإنتاج والموارد الاقتصادية في السودان إلتزام وزارته بالخطة ربع القرنية للقطاع الزراعي بالولاية

وأولويات حكومة الفترة الإنتقالية ومطلوبات مصفوفة إتفاقية السلام إضافه لمخرجات وتوصيات المؤتمر الإقتصادي القومي الأول والبرنامج الإقتصادي لقوى إعلان الحرية والتغيير

وأهداف الألفية التنموية وفق رؤية كليه قائمة على ان ولاية الجزيرة سلة غذاء السودان بالتوسع الافقي والرأسي وإستخدام التقانات الحديثة وتجويد الخدمات وبناء القدرات وذلك عبر مرتكزات اساسية تعتمد على أهداف واقعية يمكن تحقيقها

ووضع أولوية قصوى لإنتاج الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي وسلع الصادر وإعادة التوازن البيئي مع الإهتمام بالتنمية المرتبطة بالنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإكمال مشروعات التنمية التي لم تكتمل بعد.

وأكد عبد القادر أن خطة وزارته ركزت على أهمية توسيع قاعدة المنتجين في السودان وتنمية معارفهم ومهاراتهم لتطبيق التقانات الحديثة والعمل على تشجيع الإستثمار وتعظيم الكفاءة الإنتاجية

من خلال توطين التقانة الحديثة في السودان وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير العمل الزراعي إضافة لإعتماد الشراكات الإستراتيجية والسعي لتوفير فرص عمل للخريجين

وأهل الريف في مجالات الإنتاج الزراعي والإستفادة من التطور التكنولوجي والعمل على دفع مسيرة العمل الزراعي بتوفير التمويل للأنشطة الزراعية.