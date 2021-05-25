فنانون يقدمون الدعم للفنان شريف دسوقي بعد بتر ساقه

قدّم عدد من الفنانين، الدعم للفنان شريف دسوقي، بعد إجرائه عملية جراحية بُترت علي إثرها ساقه، مطالبين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

حيث نشرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة :” ربنا يصبرك يا شريف ويخفف عنك يا رب”.

بينما كتب الفنان مصطفي درويش :” ياريت ندعي لشريف لأنه بيمر بأصعب لحظات في حياة أي انسان بعد ما يفقد جزء من جسده وهو ساقه ادعو لشريف ربنا يصبره”.

بدورها كتبت الفنانة نشوي مصطفي، عبر حسابها بموقع “انستجرام” قائلة :”الف الف سلامة عليك يااستاذ باذن الله ربنا حيعافيك بسرعة وباذن الله تمثل كتير ونتعلم من حضرتك يااستاذنا .. ادعوله بتمام الشفا – الاستاذ تم بتر قدمه أمس – لاحول ولا قوة إلا بالله”.

أما الفنانة مي كساب فقد كتبت قائلة :”ألف سلامه عليك ياشريف دسوقي وإن شاء الله تقوملنا بالسلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلي الكريم”.

بينما نشر الفنان أحمد أمين عبر حسابه قائلاً :”يارب انت السند لكل من ليس له سند.. الحمد لك على كل ما تقضي.. نسألك الشفاء.. والعفو.. يارب يقوم أقوى واكتر تألقا.. انك على كل شيء قدير.. ألف سلامة عليك يا فنان..ادعو للفنان شريف الدسوقي يقوم لنا بالسلامة”.



من جانبه، كتب الفنان حسني شتا :”الله يشفيك يارب يا شريف و يقومك بألف سلامة و يعوضك خير وتعندنا مسلسلات وأفلام كتير وتمتعنا بفنك ياحبيب الجماهير ..ادعوله يعدي المحنه ديه علي خير”.



الجدير بالذكر، أن الفنانة بدرية طلبة، كانت قد كشفت عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه، حيث قالت: “بالفعل الفنان شريف دسوقى أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه”، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

ومن جانبة، كتب شريف دسوقي على حسابه في “فيسبوك”: “قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء”، بحسب موقع العربية نت.

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