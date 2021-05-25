مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان خلال اسبوعين سيتم تعيين ولاة الولايات

رأس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري إجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية حيث هنأ الاجتماع في فاتحة مداولاته،

رئيس مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي علي نجاح مؤتمر باريس في إنجاز اهدافه بإعادة السودان بقوة للمجتمع التنموي الدولي كشريك أصيل يتمتع بموارد متنوعة وأفق إستثماري واعد.

وأوضحت د. مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي بإسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية في تصريح صحفي تابعه المراسل أن المؤتمر حقق إعفاء الديون المتراكمة مما أهّل السودان لإستحقاق برنامج الدول الفقيرة

والمثقلة بالديون كما عرض ثورة السودان العظيمة و الشراكة التي تبلورت في تكامل خطابي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك.

توصيات

وقالت إن مجلس الشركاء استعرض في إجتماعه كافة المطلوبات لتعيين ولاة الولايات بموجب توصيات اللجنة المعنية بالأمر

والتي كلفت بالتواصل مع رئيس الوزراء لإنجاز المهمة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين بما في ذلك تعيين ولاة ولايات إستحقاقات السلام.

وأضافت د. مريم أن الاجتماع إستعرض تجدد الأحداث المؤسفة في بورتسودان والانفلاتات الأمنية مشدداَََ علي أهمية العمل لإحلال السلام بصورة شاملة في كل ولايات البلاد.

وأكد المجلس ضرورة توافق قوى الثورة لنجاح الفترة الانتقالية في تحقيق مهامها وإستعرض بصورة تفصيلية المعاناة المعيشية للشعب وأكد أهمية إيلاء رفع تلك المعاناة الأهمية القصوى من كافة أجهزة .