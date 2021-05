سمية الخشاب تدعو إلي عدم التنمر علي أصحاب الوزن الزائد

دعت النجمة المصرية، سمية الخشاب، متابعيها وجمهورها، إلي عدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد، مشيرة إلى أنها مرت بهذه التجربة وعانت منها لفترة.

حيث شاركت الخشاب، عبر حسابها على تويتر، صورة لها بوزن زائد، وعلقت عليها: “في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي انك تقول تعليق سخيف أو تتنمر على وزن حد أو حتي تقولها بهزار، لأن ده بيأثر جدا على صحتهم النفسية”.

وأضافت سمية الخشاب:” وأنا مريت بده قبل كده في فترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم كفاية”، وفقا لموقع اليوم السابع.

احتفلت الفنانة المصرية سمية الخشاب بالحكم القضائي الذي صدر سابقا في قضيتها أمام زوجها السابق أحمد سعد التي طالبت فيها بالمتعة والعدة.

وجاء قرار المحكمة بدفع أحمد سعد مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر بواقع 10 آلاف لكل شهر ولمدة 24 شهرًا، ليصبح بذلك مجمل المبلغ 270 ألف جنيه.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” نشرت سمية الخشاب مقطع فيديو وهي مرتدية ملابس رياضية بلون أسود ونظارة شمسية سوداء.

وكتب في أول ظهور لها بعد كسبها القضية: “سعيدة وبروح حرة”، وفقًا لموقع (المصدر).

واعتبر ذلك المقطع بمثابة رد سمية الخشاب على حكم المحكمة بإلزام طليقها أحمد سعد دفع مبلغ النفقة عن فترة زواجهما لعامين.

وفي وقت سابق، ورفضت سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد قد رفضا التصالح في هذه القضية، ما جعل هيئة المحكمة تستكمل الإجراءات القانوينة لحصول الخشاب على مستحقاتها الشرعية.

ورفعت سمية الخشاب دعوتها القضائية ضد طليقها في العام 2019 بمحكمة الأسرة بالإسكندرية.

ورفعت الفنانة المصرية خلال الدعوى التي قدمتها مستندات تشير إلى تعرضها للضرب والتعنيف، فضلًا عن إجرائها لعملية جراحية بسبب تعرضها للضرب بعنف.

بدوره رفع الفنان أحمد سعد بلاغ رسمي سنة 2019 متهمًا فيه طليقته بإصدار شيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه لصالحه.

وردت سمية الخشاب حينها بأنها أصدرت الشيك لأحمد سعد لتسوية حسابات مادية تخص فترة زواجهما، رافضة التنازل عن قضيتها.

