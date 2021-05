البرهان يهنئ الرئيس الأريتري بذكرى إستقلال بلاده

هنأ الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأريتري أسياس أفورقي بمناسبة ذكرى إستقلال دولة أريتريا.

واعرب البرهان في برقية التهنئة عن أمنياته للشعب الأريتري بالتقدم والإزدهار والرخاء مؤكداََ حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة الشعبين، وفقا لموقع الراكوبة.

وفي وقت سابق، قدم رئيس مجلس السيادة تنويرًا للضباط الكبار في الجيش من رتبة عميد فما فوق داخل مباني القيادة العامة بالخرطوم وذلك بحضور الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالإضافة لقادة التشكيلات والوحدات.

وأوضح الرئيس خلال التنوير عن آخر المستجدات والأحوال المتعلقة بالأوضاع السياسية والعسكرية، مقدمًا تقديره للقوات المتواجدة على الحدود وحرصها على أمن وسلامة الوطن، حسبما أفاد (النورس نيوز).

ودائمًا ما يقوم القائد العام للقوات المسلحة السودانية بتقديم تنوير إلى كبار الضباط بصورة متكررة بهدف ربط التواصل بين قيادة الجيش وبقية مكوناته.

في الأثناء دافع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن التطبيع بين السودان وإسرائيل، مؤكدا إن التطبيع هو “تصالح مع المجتمع الدولي ومن ضمن المجتمع الدولي إسرائيل”.

كما وصرح على أن التطبيع “ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم”، مشيرا إلى أن قيام دولة فلسطينية بحل الدولتين، هو الحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال الرئيس السوداني أن “ما يحدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل”، مجددا التأكيد على أن السودان يدعم “الحل المبني على إقامة الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية”، وفقا لموقع أخبار السودان.

الجدير بالذكر أن فريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عاد إلى العاصمة الخرطوم في وقت سابق ،بعد زيارة لفرنسا استغرقت يومين ممثلا السودان بمؤتمر باريس .

كما وشارك بجانب الرئيس السوداني في المؤتمر ايضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي، لإعفاء ديون السودان ولدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

