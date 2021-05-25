سعر للدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه في السودان اليوم الثلاثاء 25 مايو

قفز سعر الدولار في السودان، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، في البنك المركزي، فيما واصل الاستقرار لدى السوق الموازية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 411.79 جنيه للشراء و414.86 جنيه للبيع.

ولم تشهد الأسعار تغيرا في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، واستقر سعر العملة الخضراء عند 430 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وزاد سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي مسجلا 501.27 جنيه للشراء و505.02 جنيه للبيع.

واستقر اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) عند 510 جنيهات .

وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 582.15 جنيه للشراء و584.48 للبيع وااستقر الإسترليني لدى السوق الموازية عند 590 جنيها.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 109.77 جنيه للشراء و110.59 جنيه للبيع.

واستقر الريال في السوق الموازية عند مستوى 113 جنيها.

وزاد طفيفا الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي مسجلا 112.04 جنيه للشراء، و112.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) 115 جنيها.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي مسجلا 1361.58 جنيه للشراء و1371.751 جنيه للبيع.

تمويل

وأعلن البنك الدولي، الإثنين، عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

وقال البنك الدولي إنه بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في السودان، تشمل البنية التحية،

والخدمات الصحية، والتعليم، بجانب مشروعات لمساعدة النازحين، والعائدين، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ما تزال فى مرحلة التحضير.

وأعلن بنك السودان المركزي عن طرح 40 مليون دولار للبيع، إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، سيتم البيع للبنوك فقط، في مزاد ينطلق يوم الأربعاء القادم.

وتأتي الخطوة في إطار جهود البنك المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

واستحدث السودان إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.