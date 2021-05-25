السودان وسط مخاوف تفشي كورونا الهند ولايات تستعد لقيام شهادة الأساس

رأست الاستاذة رقية عبد القادر مدير الادارة العامة لتعليم مرحلة الاساس المدير العام المكلف لوزارة التربية والتوجيه في السودان بولاية النيل الابيض

رأست اليوم بمباني الوزارة بربك إجتماع اللجنة الامنية لإمتحان شهادة الأساس بالنيل الأبيض وذلك بحضور قادة الاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية والادارات ذات الصلة بالوزارة.

وأكدت الاستاذة رقية عبد القادر أن إمتحانات شهادة الاساس بالولاية سوف تنطلق في الخامس من يونيو المقبل وأشارت الى الجهود التي ظلت تبذلها ادارة الإمتحانات

والتقويم في رصد كافة الطلاب وتسجيلهم بغية الجلوس للامتحان، مؤكدة إكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية والامنية المتعلقة بسريان الامتحان فضلا على تأمين جانب الاحترازات الصحية المطلوبة لمجابهه جائحة كورونا والحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ.

وإمتدحت رقية جهود المنظمات الطوعية العاملة في مجال التعليم في السودان والمجتمعات المحلية لإسهامها في توفير وسائل الحماية اللازمة وفيما يتعلق بامتحانات الصف السادس الاساسي ابانت المدير العام المكلف انها ستنطلق في الثاني عشر من يونيو المقبل بنفس مراكز شهادة الاساس.

العدد

واشار الاستاذ كرار عبد الله مدير ادارة التقويم والامتحانات ان عدد التلاميذ الجالسين لشهادة الاساس بالنيل الابيض في السودان لهذا العام يبلغ 36 الف و959 تلميذا وتلميذة بالاضافة لطلاب جمهورية جنوب السودان والبالغ عددهم 2 الف 909 تلاميذ

وتلميذة ليصبح العدد الكلي للتلاميذ الجالسين بالولاية 39 الف و865 تلميذا وتلميذة يبلغ عدد البنين منهم 19 الف و126 تلميذا والبنات 20 الف و739 تلميذة موزعين على 252 مركزا بكافة محليات الولاية الى جانب عشرة مراكز لتلاميذ دولة جنوب السودان النيل الابيض ليصبح العدد الكلي لمراكز الامتحانات 262 مركزا.

وأكد كرار استلام ادارته لطرود الامتحانات، مشيرا الى وجود لائحة تتعلق بضوابط الامتحانات بداية من استلام الطرود وحتى تسليمها للأجهزة الامنية ومن ثم تسليمها لإدارة المراكز في الوقت المحدد وكذلك ارجاعها مرة اخرى لإدارة الامتحانات والتقويم.