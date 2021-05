ملك الأردن يهنأ شعبه بالذكرى الـ 75 لاستقلال المملكة

تقدم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة لشعب الأردن، في ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 75.

وقال الملك عبد الله الثاني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر“، “بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي”.

وأضاف: “سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد”، خاتما تغريدته بـ”حمى الله الأردن وشعبه العزيز”.

وفي سياق آخر، أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في منتصف مايو الجاري، توجيها عاجلا للحكومة، في ظل تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب “بترا“، فقد وجه ملك الأردن الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي توجيه عاهل الأردن في ضوء التوترات الأخيرة وتدهور الأوضاع على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

ومن المقرر إرسال المساعدات عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.

وفي الشأن الفلسطيني، أكدت مصر والأردن يوم أمس، على العمل من أجل إيجاد أفق سياسي، للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمان، أمس الاثنين، جمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري سامح شكري.

حيث صرح الصفدي إنه يجب العمل على إيجاد أفق سياسي للوصول إلى السلام العادل والشامل، مشيرا إلى رغبة الأردن في ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس.

مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين، مضيفا أن العمل يتم من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وأقر وزير الخارجية الأردني إن حماية القدس مسؤولية فلسطينية عربية دولية.. محذرا من أن العنف قد يتفجر مجددا، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للقضية.

وثمن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دور مصر في جهود إنهاء الصراع وتحقيق السلام، مشيرا في الوقت نفسه إلى “مواقف إيجابية عدة صدرت عن الإدارة الأميركية”.

في المقابل أكد سامح شكري على “التنسيق الوثيق” في العلاقات المصرية ـ الأردنية، مشيرا إلى أن القاهرة تعمل مع عمان للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ولدينا “رؤية موحدة مع الأردن بشأن تحقيق حل الدولتين”.

وقال وزير الخارجية المصري: “نريد وضع آليات مع الشركاء الدوليين سعيا لحل القضية الفلسطينية”، وأضاف يجب إيجاد آفاق للحل منعا للدخول في دائرة مغلقة من الصراع المستمر.

كما شدد سامح شكري على أن إعادة إعمار غزة “موضوع يحظى بالأولوية”.

وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يجتمع بالعاهل الأردني عبد الله الثاني.

كما تتضمن الزيارة، وفق بيان الخارجية المصرية، إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية.

The post ملك الأردن يهنأ شعبه بالذكرى الـ 75 لاستقلال المملكة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ