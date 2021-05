أثنى مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش على الفنان الأردني جورج وسوف واصفًا إياه بسلطان الطرب في التاريخ.

ونشر حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” صورة تجمعه مع جورج وسوف وهما يجلسان بجانب بعضهما البعض، مشيرًا إلى سعادته العامرة بلقاء الفنان الأردني الكبير.

وكتب شاكوش معلقًا على الصورة: “سلطان الطرب فى التاريخ أنا زدني شرف أننا كنا موجودين في حفلة واحدة وأنا اتربيت علي صوتك وطربك”، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وحظيت الصورة بردة فعل كبيرة من قبل الجماهير، سيما وأن جورج وسوف غاب لفترة طويلة عن الظهور عبر الشبكات الاجتماعية، وقليلًا ما يشارك بنشر إحدى صوره أو كتابة تعليق.

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف عبر مواقع التواصل، خلال شهر أبريل الماضي، حينما نشر مقطع فيديو له وهو يغني أغنية “عودت عيني” للفنانة الراحلة أم كلثوم.

وانتشرت أنباء مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعاقد المطرب السوري جورج وسوف مع شركة إنتاج لتصوير فيلم يروي قصة حياته.

وأبان موقع “الفن” اللبناني، حقيقة تلك الأنباء، نافياً ما أُشيع عن جورج وسوف، كما نفى الموقع وفقاً لمعلومات وردت له تقاضي أبو رديع أي مبالغ مالية مقابل إعطاء موافقته على صناعة فيلم يحكي عنه.

كما أكّد الموقع، أن فكرة عمل مسلسل أو فيلم غير واردة لدى سلطان الطرب على الإطلاق، مشيراً الى أن “من تداول هذا الخبر إستند الى تصريح كان أدلى به الوسوف في حلقة خاصة مع ال​إعلام​ي اللبناني هشام حداد عُرضت ليلة رأس السنة 2021”.

وتطرق حينها الوسوف، إلى موضوع مسلسل يرصد قصة حياته، لكن على سبيل التكهنات، كون حداد طرح عليه سؤالاً يتعلق بإختياره فناناً معيناً، لتأدية دوره في مثل هذا العمل.

جورج وسوف مستاء من تفسير كلامه على غير حقيقته “اسمعوا صح”

وعقب الضجة التي أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات الأخيرة التي أطلقها الفنان السوري جورج وسوف أصدر الأخير، بياناً أوضح فيه حقيقة ما قاله.

وأوضح الوسوف في بيان له، في يناير الماضي، أنه عندما رفض تكسير الصحون خلال لقائه ليلة رأس السنة مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، لم يحدد أن السبب هو أن الناس في سوريا فقط تعاني من الجوع، ولكن لتضامنه بشكل عام مع الفقراء والناس الجياع في العالم.

The post حسن شاكوش مادحًا جورج وسوف: سلطان الطرب في التاريخ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ