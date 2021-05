أكد المجلس الاسلامي الشيعي اليوم وفي بيان له نشر على مواقع التواصل ان لبنان سيظل قويا طالما هو متمسك بالمعادلة التي حررت أرضه.

هنأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اللبنانيين وجميع الاحرار والشرفاء في العالم في بيان، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، “الذي سجل فيه لبنان أعظم انتصار على الاحتلال الصهيوني بدحره على ارضنا، كان الفضل فيه لتضحيات المقاومة وشعبها الابي وجيش لبنان الباسل”، وخص المجلس بتحية “الاجلال والاكبار الشهداء الابرار وكل من أسهم في صنع النصر من أشقاء وحلفاء ومقاومين، ويبتهل الى الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يحفظ لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته سدا منيعا بوجه المؤامرات وكل عدوان”.

وأكد أن لبنان سيظل قويا”الانتصار الذي حققته فلسطين في معركة سيف القدس امتداد لانتصار 25 أيار ونصر تموز، ومعركتنا مع العدو مكتوب لها النصر طالما أن في أمتنا قوى حية تحسن قراءة التاريخ ولا تتخلى عن المقاومة كسبيل وحيد لتحرير فلسطين وحفظ مقدساتها”.

وشدد على أن “لبنان المهدد من إسرائيل سيظل قويا محصنا في وجه اي عدوان، طالما أنه متمسك بالمعادلة التي حررت أرضه ونصرته على أعدائه، وهذه المعادلة ضرورة وطنية للدفاع عن لبنان وحفظ أمنه واستقراره وضمانة كبرى لاستثمار ثروته النفطية ولجم أي تهديد صهيوني بالعدوان على لبنان”.

وطالب المجلس السياسيين، بأن “يرتقوا لمستوى تضحيات الشهداء، فيتنازلوا عن مصالحهم الضيقة ويعملوا لمصلحة لبنان العليا التي تحتم تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية مهمتها الأولى والأخيرة منع سقوط لبنان والنهوض باقتصاده وحفظ نقده واستعادة امواله المنهوبة والافراج عن اموال المودعين، وحفظ الاستقرار المعيشي والاجتماعي وإعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالدولة”.

طلب مجلس النواب اللبناني، الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة الجديدة، من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وذلك بالاتفاق مع الرئيس عون.

ووجه البرلمان اللبناني الدعوة في ختام جلسة اليوم، والتي خصصت لمناقشة الرسالة التي ووجهها الرئيس عون للبرلمان حول تأخر تشكيل الحكومة.

وتخلل الجلسة هجوماً غير مسبوف من قبل الحريري على عون، حيث اعتبر الحريري أن عون يعطل الدستور ويمنع تشكيل الحكومة مشيراً إلى أنه لن يقوم بتأليف الحكومة حسب ما يريد رئيس الجمهورية، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

وفي السياق، اجتمع مجلس النواب اللبناني، يوم الجمعة المنصرم، لمناقشة رسالة كتبها الرئيس ميشال عون يقول فيها إنه «أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة إنقاذ » البلاد من أزمتها المالية.

تأتي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة، وأحيلت إلى البرلمان الذي سيلتئم اليوم لمناقشتها.

وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس (آب).

وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

وكتب الرئيس عون في رسالته: «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة إنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة».

وكُلف الحريري، وهو سني ترأس عدة حكومات لبنان سيظل قويا سابقة مثل والده الراحل، بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط بعد عدة أسابيع من المساعي.

وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال اللازمة بشدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قد وجه انتقادات كثيرة لتصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبي، حول دول الخليج يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر الحريري على صفحته على تويتر تغريدة قال فيها: “أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية”، حسب تعبيره.

The post لبنان سيظل قويا طالما هو متمسك بالمعادلة التي حررت أرضه appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ