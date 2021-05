سيميوني: إرث أتلتيكو مدريد ساعدنا على التتويج بالدوري

قال دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد إن التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم كان بفضل جزئيات متعددة من بينها إرث الذي تركه لاعبين سابقين داخل غرفة الملابس.

وأكد سيميوني بأنهم في بداية الموسم أدركوا صعوبة المهمة التي بانتظارهم، وأن تواجد لاعبين لديهم عقلية الانتصار أسهم كثيرًا في الفوز، وكان عليهم فعل الأمور بالطريقة الصحيحة، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأضاف: “بالتأكيد لدينا إرث سابق في الفريق، كلاعبين مثل جابي وفيليبي لويس وجودين ودييجو كوستا وميراندا، هؤلاء رسموا الطريق للجيل الحالي، وبفضل عقليتهم نحن نبحث عن الانتصار دومًا”.

ومضى في القول في تصريحاته لمنصة (أمازون برايم فيديو): “هذه الأيام أنا استمتع بالتتويج بالدوري، تشعر وكأن هنالك فراغًا، لكن مع مرور الوقت ستدرك قيمة هذا الإنجاز”.

وشدد سيميوني بأن أتلتيكو مدريد صنع شيئًا ملهمًا للغاية للجميع، بفضل العمل الدؤوب وروح الفريق وعدم الاستسلام والصبر، مشيرًا إلى سعادته العامرة بعد تتويج المجهود الذي بذله جميع من في النادي.

وختم سيميوني تصريحاته بالقول إن أتلتيكو مدريد شهد تطورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، وأنه سعيد بهذا العمل، مضيفًا: “الأروع حقًا أن ترى كل ما بذلته يأتي بثماره، كان من نصيبنا تحقيق اللقب”.

وقبل أيام تحدث تقرير صحفي إسباني بأن نادي برشلونة وأتلتيكو مدريد يرحبان بعقد صفقة تبادلية خلال سوق انتقالات اللاعبين القادم.

وتتمحور الصفقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بعودة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى الفريق المدريدي في حين ينتقل البرتغالي جواو فيليكس إلى الكامب نو.

وضم برشلونة جيزمان من فريق أتلتيكو مدريد قبل موسمين، فقام إدارة الأتلتيك بتعويضه باللاعب جواو فيليكس قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة ليس لديه المانع من إبرام الصفقة، سيما وان جريزمان منذ قدومه لم يظهر بالمستوى المطلوب، كما أن فيليكس يعد أحد أبرز المواهب القادمة في العالم، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأوضحت الصحيفة أن قيمة انتقال جريزمان إلى برشلونة لم تفرق كثيرًا عن رحيل فيليكس إلى الأتلتيكو، فضم البرسا جريزمان بـ120 مليون يورو، وانتقل فيليكس إلى مدريد بـ126 مليون.

وقالت الصحيفة إن اتلتيكو سبق وأن عرض على برشلونة هذه الصفقة خلال الصيف الماضي، ولكن إدارة برشلونة بذلك الوقت لم ترق لها الفكرة.

