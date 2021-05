الرئيس الأميركي يشدد على أهمية الحوار بشأن حقوق الإنسان بمصر

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أهمية الحوار البنّاء حول ملف حقوق الإنسان في مصر، في حين أشاد بنجاح القاهرة بالتنسيق مع واشنطن في إنهاء القتال بين إسرائيل والفلسطينيين. وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بايدن مساء الاثنين مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأقر البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي شدد على أهمية الحوار البنّاء حول حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن الرئيسين أكدا مجددا التزامهما بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر.

وقبيل تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة وجّه انتقادات لمصر في ملف حقوق الإنسان، ورفضتها القاهرة أكثر من مرة، مؤكدة أنها تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، ومتمسكة بإستراتيجية علاقتها مع واشنطن.

وبخصوص وساطة مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أعرب بايدن عن شكره لمصر على دبلوماسيتها الناجحة، وتنسيقها مع الولايات المتحدة لإنهاء “الأعمال العدائية الأخيرة” بين إسرائيل وغزة، وضمان عدم تكرار العنف، حسب البيان.

كما لفت البيان إلى أن الزعيمين ناقشا الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة، ودعم جهود إعادة البناء بطريقة تعود بالنفع على الناس هناك، “وليس (حركة) حماس”.

مضيفا أن بايدن طلب من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، القيام بزيارة للمنطقة لمتابعة هذه الاحتياجات الملحة.

ويذكر أن بايدن بحث الخميس مع السيسي، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أول اتصال بين الرئيسين منذ تنصيب بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر الجمعة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، عقب قبولهما مقترحا مصريا للهدئة.

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي ذكر بيان البيت الأبيض أن بايدن أقر بمخاوف مصر بشأن مياه نهر النيل، وشدد على اهتمام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يلبي الاحتياجات المشروعة لمصر والسودان وإثيوبيا.

