خبير استراتيجي: المناورات السودانية المصرية تهديد صريح لإثيوبيا

قال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء أمين إسماعيل مجذوب، إن المناورات السودانية المصرية التي تجرى هذه الأيام في السودان وتحمل اسم “حماة النيل” هدفها إرسال رسائل واضحة إلى إثيوبيا بخصوص عدم التلاعب بالأمن المائي لدول السودان ومصر.

وأوضح مجذوب أن إعلان إثيوبيا لعملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل، دفعت كل من السودان ومصر لإبراز قدراتها العسكرية، في ظل فشل المفاوضات، حسبما أفاد (الجزيرة نت).

وقال: “المنطقة حاليًا يمكن توصيفها بأنها في مرحلة “ما قبل الأزمة”، في ظل فشل المفاوضات والوساطات بخصوص سد النهضة، فضلًا عن أزمة الحدود على أراضي الفشقة السوداني”.

وأضاف أن المناورات السودانية المصرية تأتي بهدف التخطيط الاستراتيجي من البلدين لتوقع جميع الاحتمالات التي من ضمنها الاستعداد القتالي، ومشيرًا لأهمية وجود مخطط للطوارئ لكل السيناريوهات.

ويؤكد مجذوب الذي يعمل محاضرًا بأكاديمية الأمن العليا أن المناورات السودانية المصرية، عسكرية بحته، لكنها تحوي رسائل إلى دول الإقليم المضطربة في تشاد وليبيا وإثيوبيا.

وشدد بأن الموقف التفاوضي للدولتين لا بد أن يستند على قوة عسكرية موحدة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف، وهذا الأمر يعد واحدًا من الأدوات السياسية، بحمل كروت توضح مدى القوة العسكرية.

ويضيف: “القوة العسكرية للدولتين مع هذه المناورات على أرض العمليات، من شأنها أن تجعل من الموقف التفاوضي للسودان ومصر أكثر قوة”.

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى وجود جلسات تفاوض مستقبلًا تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، تحوي مبادرة لتقسيم محوري لعملية الملء الثاني للسد، بالإضافة لمشاركة الدول الثلاث في عملية التشغيل.

في الأثناء كشفت وزارة الخارجية الإثيوبية , اليوم الثلاثاء، أن أديس أبابا تتوقع استئنافا قريبا للمفاوضات الثلاثية، التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.

حيث أشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، أن الموقف الإثيوبي في مكانه تجاه الملء الثاني والتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقي حول المفاوضات.

وأقر دينا مفتي أن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاث في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة.

كما أكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ 13.5 مليار متر مكعب. في موعده المقرر في يوليو المقبل. مما أحدث مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

