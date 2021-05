حماس تتوعد بالتصدي لـ”عربدة” الاحتلال وتعد بانتصار أكبر

توعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتصدي لعربدة الاحتلال الإسرائيلي، وأن معركة “سيف القدس” مقدمة لانتصار أكبر، في حين أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 253، إضافة إلى نحو ألفي جريح. في الأثناء، فتحت إسرائيل معبرين في القطاع لعمليات الإغاثة.

وصرح متحدث باسم كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إن “منطق العربدة لدى الاحتلال الإسرائيلي لن يواجه سوى بالصمود والتصدي”. وأضاف -خلال حفل تأبيني لشهداء قطاع غزة- أن الكتائب جاهزة للرد على أي تصعيد إسرائيلي جديد.

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة المزيني إن كتائب القسام لن تظل مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات قادمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

حيث أكد المزيني -خلال مهرجان تأبيني نظمته حركة حماس في غزة- أن معركة “سيف القدس” لأجل الأقصى والشيخ جراح مقدمة لانتصار أكبر قادم.

كما ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع ارتفع إلى 253 -بينهم 66 طفلا و39 امرأة- إضافة إلى 1948 إصابة.

وجاء ذلك بعد انتشال فرق الدفاع المدني جثامين 4 شهداء بعد أيام من قصف طائرات الاحتلال نفقا للمقاومة الفلسطينية شرق خان يونس (جنوبي القطاع).

يذكر أن 18 شهيدا من كتائب القسام استشهدوا داخل نفقين استهدفتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من الحرب على قطاع غزة.

في السياق ذاته، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبري كرم أبو سالم (جنوب القطاع) وبيت حانون (شماله) بشكل جزئي اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

ويفترض أن تسمح إسرائيل بإدخال المعدات الطبية والأغذية والأدوية والوقود إلى القطاع فقط عبر معبر كرم أبو سالم، لكنها ستمنع أي تصدير خارج القطاع.

كما قررت فتح معبر بيت حانون أمام موظفي المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب والحالات الطبية الحرجة.

