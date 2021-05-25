السودان القضائية تقول بأنها كونت محاكم خاصة للنظر في قضايا شهداء ثورة ديسمبر

أصدرت السلطة القضائية امس تعميما صحافيا حول سير قضايا شهداء ثورة ديسمبر المجيدة في السودان مشيرة إلى تفريغ قضاتها للنظر في القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة

، كما أشارت إلى تكوين محاكم خاصة في السودان بالنظر في قضايا شهداء ثورة ديسمبر و فيما يلي يورد (المراسل ) نص التعميم الصحافي:

أولا نترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة اللذين قدموا أرواحهم مهرا لنجاح الثورة، و نسأل الله العلي القدير أن يتقبلهم بقبول حسن ويسكنهم أعلى جناته وأن يشفعوا لأهلهم

ثانيا كونت السلطة القضائية في السودان محاكم خاصة بنظر قضايا شهداء ثورة ديسمبر وفرغت قضاتها تفريغا لنظر القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة

تسلمت السلطة القضائية (٨) من قضايا الشهداء وشرعت المحاكم في نظرها فأصدرت أحكاماً في بعضها وظلت تنظر البعض الآخر وذلك على الوجه المبين أدناه:

المحاكمات

١/ قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير / نالت التأييد من دائرة التأييد الخماسية التي قضت بتأييد عقوبة الإعدام حتى الموت في حق ٢٩ متهماً وتأييد إدانة بقية المتهمين.

٢/ قضية الشهيد حسن محمد عمر / إجراءات المحاكمة مستمرة (سماع قضية الاتهام).

٣/ قضية الشهيد حنفي عبد الشكور / أصدرت المحكمة حكما يقضي بإعدام المتهم شنقاً حتى الموت.

٤/ قضية الشهيد عزمي فتحي هارون / أصدرت محكمة الموضوع حكماً يقضي بإدانة المتهم وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (حالياً في مرحلة الطعن)

٥/ قضية شهداء الأبيض / محكمة جنايات الأبيض (سماع قضية الدفاع) وجهت المحكمة تهمة تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م وحددت جلسة لسماع قضية الدفاع.

٦/ عدد ٣ قضايا شهداء أمام محكمة جنايات عطبرة (حددت جلسات لسماع قضية الاتهام)

هذه هي جملة قضايا الشهداء التي أحالتها النيابة العامة أمام المحاكم للفصل فيها خلال الفترة الماضية.

هذا ما لزم توضيحه.

إعلام السلطة القضائية