بسبب احتجاز مواطنين أردنيين وأحداث القدس.. الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

قامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمان، لنقل “رسالة احتجاج شديدة اللهجة” بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنين.

حيث شددت الوزارة الأردنية على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما. وطالبت الوزارة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين، مؤكدا أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع المحامي المُعيّن والذي التقى المواطنَين يوم أمس.

كما أوضح الفايز أن الوزارة أعلمت السفير الإسرائيلي رفضها وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى والتضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فورا.

وصرح الفايز إن الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها وأن تهجيرهم عملٌ لاشرعي ولاإنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

