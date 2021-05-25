حمدوك إلى جوبا لإفتتاح مفاوضات الحوار مع الحركة الشعبية لقطاع الشمال

وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك والوفد الحكومي المرافق له ظهر اليوم إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإفتتاح جلسات الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد وقعتا إعلان المبادئ في مارس الماضي حيث وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن الحكومة السودانية و وقع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال القائد عبد العزيز الحلو،عن الحركة وذلك بهدف استكمال عملية السلام والوصول الى سلام شامل ودائم بالبلاد.

وكان في استقبال رئيس الوزراء مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق وساطة دولة جنوب السودان لمحادثات سلام السودان توت قلواك، الى جانب كل من وزيرة الخارجية بياترس خميس، ووزيرة الدفاع انجلينا تينج، ووزير الاستثمار عضو فريق الوساطة د.ضيو مطوك، ووزير الري مناوي فيتو، إلى جانب القائم بأعمال سفارة السودان بجمهورية جنوب السودان بالإنابة الأستاذ مصطفي أحمد المبارك وأعضاء السفارة.

افتتاح جلسة الحوار غدا الأربعاء

ويرافق رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خلال هذه الزيارة كل من وزير شؤون مجلس الوزراء ، وزير الدفاع، وزير العمل والاصلاح الإداري، وزير الشباب والرياضة.

وأكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان في تصريح صحفي بمطار جوبا إكتمال كافة الترتيبات لافتتاح جلسة الحوار المباشر الرسمية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يوم غدٍ الأربعاء ،تمام الساعة العاشرة صباحاً، والتى سيشرفها رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيسا مجلسي السيادة و الوزراء؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ود.عبدالله حمدوك، بحضور عدد من الوزراء والخبراء الوطنيين.

وأوضح السيد توت قلواك أن هذه الجلسة ستعقبها اجتماعات مغلقة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالسلام، مبيناً أن عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لملف السلام سيسهم في اكتمال عملية السلام بالسودان، مجدداً حرص حكومة دولة جنوب السودان على تحقيق السلام بالسودان الشقيقة، وأشار السيد توت قلواك إلى أن رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية للإيقاد سيحضر اليوم الجلسة الافتتاحية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لدولة جنوب السودان.