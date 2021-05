رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة

رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي من قبل “مرزوق الغانم” الجلسة اليوم الثلاثاء، بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور، بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء في المجلس.

وقبيل موعد بدء جلسة مجلس الأمة العادية، قام عدد من النواب بالجلوس على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم.

وجلس النائب فارس العتيبي مكان رئيس الوزراء، وخالد العتيبي مكان وزير الدفاع، ومبارك الحجرف مكان عيسى الكندري، ومرزوق الخليفة مكان وزير الخارجية.

وأعلن الغانم رفع جلسة مجلس إنه سيوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة بعد غد الخميس، موضحا أن الجلسة العادية المقبلة ستعقد في الثامن من يونيو المقبل.

ولفت الغانم إلى أن الجلسة الخاصة ستبحث أحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة وبنودا أخرى.

وأشار إلى إن مكتب مجلس الأمة سيبت في طلبات الجلسات الخاصة التي تقدم بها بعض النواب لتحديد مواعيد انعقادها.

وكان الغانم، قد رفع جلسة يوم الأحد الماضي؛ لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ثلاثة استجوابات بناء على طلب نيابي.

تبعاً للأحداث الأخيرة واستقالة الحكومة، أعرب الصحفي إبراهيم موسى عن مخاوفه من إنحلال مجلس الأمة الكويتي في حال استمر التصعيد.

وقد صرح إبراهيم موسى الكاتب الصحفي أن: “الأزمة بين المجلس المنتخب والحكومة حدثت عقب اختيار الحكومة لمرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة وهو الأمر الذي ترفضه كتلة الأغلبية”.

وقال موسى مضيفاً: “نواب المعارضة ذاهبون إلي التصعيد، إذ بدأوا باستجواب رئيس مجلس الوزراء فجاءت استقالة الحكومة تفاديا لإسقاط رئيس الوزراء عبر المنصة”.

وأشار الصحفي إلى أن: “الأمر لن ينتهي باستقالة الحكومة فالكويت في وضع حرج جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة والأوضاع الإقليمية”.

مؤكداً أن “نواب المعارضة لم يمتثلوا لكلمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بتنحية الخلافات الشخصية وإعلاء مصلحة البلاد”، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

وفي السياق، قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، على أن يستمر كل من وزير في تصريف العاجل من الأمور.

الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء، كان قد تقدم باستقالة حكومته إلى أمير الكويت الأربعاء الماضي، وذلك بعد يوم واحد من تقديم أعضاء حكومته استقالاتهم، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتاتي هذه الخطوة بعد أن تقدم وزراء الحكومة الكويتية الثلاثاء الماضي، باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية.

وأكد الناطق باسم الحكومة الكويتية، على أنه سيتم رفع جلسة مجلس تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وقد عاد الأمير نواف الأحمد إلى الكويت يوم الثلاثاء الماضي، من السعودية، ليقف أمام شرارة أزمة داخلية بين البرلمان الكويتي “مجلس الأمة الجديد” والحكومة الكويتية، وذلك نقلاً عن العالم.

وبحسب المصادر فقد جاء في بيان الصحيفة حول استقالة الحكومة: “ياتي ذلك على خلفية تقديم استجواب ثلاثي الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النواب ثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، ومتبوعا بردود أفعال سريعة سجلت تأييد 38 نائبا للمساءلة من ضمنهم مقدمو الاستجواب”.

وأكمل:”مع طرح بعض النواب خيار عدم التعاون، وأعقب ذلك تغيب الحكومة عن حضور جلسة مجلس الامة والتي لم تعقد في 6 الجاري، وعدم تلبية الوزراء دعوات اجتماعات اللجان البرلمانية”.

