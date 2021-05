بلينكن: الولايات المتحدة تسعى لإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء عن عزم بلاده لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالنسبة للفلسطينيين في مدينة القدس، بعدما قامت إدارة ترامب بإغلاقها خلال العام 2010.

وبحسب موقع إذاعة (راديو مونت كارلو الدولية) قال بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إن واشنطن تسعى للمضي قدمًا في عملية إعادة فتح قنصليتها في مدينة القدس.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صباح اليوم الثلاثاء الى القدس للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعقب وصوله التقى بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه والتي ستستمر لثلاثة أيام.

وخلال لقائه بنتنياهو، قال بلينكن إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، وإن مهمته في المنطقة هي العمل على خفض التوتر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل ضد هجمات حماس، مضيفا: “سنمنع حماس من الاستفادة من أموال إعادة إعمار غزة.. وسنحشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار غزة”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت في بيان سابق أن “الوزير بلينكن يقوم بهذه الرحلة بناء على طلب الرئيس بايدن. وسيتوجه أولا إلى القدس، حيث سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين إسرائيليين أخرين. وسيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ومسؤولين كبار أخرين من السلطة الفلسطينية. وسيتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكر. ويختتم الوزير رحلته بالتوقف في عمان لإجراء لقاء مع العاهل الأردني حلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي”.

وفي السياق، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين وسبل إحياء السلام في المنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن “الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن”، لافتاً إلى أن “الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة”.

وأضاف المتحدث الرئاسي: إنه “تم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلاً عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها”.

The post بلينكن: الولايات المتحدة تسعى لإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ