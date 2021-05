مؤتمر في طرابلس وآخر في بنغازي لتوحيد الصف الليبي-الليبي

عُقد المؤتمر التمهيدي الليبي الليبي الأول من نوعه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس لتوحيد الصف والتراب الليبي، وحقن الدماء.

وتكلّم المشاركون في المؤتمر، بكافة الجوانب التي يعاني منها الليبيين، وأهمها توحيد الأرض الليبية، والوصول للحوار الليبي الليبي، والمصالحة الوطنية العادلة.

وكان شعار مؤتمر مدينة طرابلس، “نتصالح ونتضامن ونتعاون، لضمان وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها”، بحسب قناة ليبيا 218.

وأكدت منسقة المؤتمر صبرية الطرشاني، خلال الاجتماع اليوم، لضرورة اللقاء باجتماع شامل لكافة الأطياف الليبية، في مؤتمر جامع لكل الشعب الليبي، ومناقشة المعطيات التي توصلت لها المؤتمرات التي حصلت في طرابلس وبنغازي وسبها.

وكان من مطالب المشاركين بمؤتمر طرابلس، إنشاء مجلس شيوخ ليبي، يهتم بالمصالحة الوطنية وحقن الدماء بعد نهاية الصراع بين الأطراف الليبية، وتشكيل جيش جديد يضم كل الأطراف بصيغة جديدة ومتطورة، مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير.

وبالتزامن مع مؤتمر طرابلس، أُقيم اليوم الثلاثاء من مدينة بنغازي، المؤتمر الخاص بالمصالحة الوطنية، بعنوان “الصلح والإصلاح”.

وتأتي أهداف مؤتمر بنغازي، لتعزيز دور المصالحة الوطنية وحق دماء الليبيين، ولتفعيل خطط الإصلاح والتنمية بالبلاد، مع إقامة مؤسسات واحدة للشعب الليبي دون فصل، والأهم إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام وإقرار الدستور الجديد لليبيا.

يذكر أن هذه الاجتماعات والمؤتمرات، من تنسيق حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، والمجلس الرئاسي الليبي، لتوحيد الشعب الليبي بصف واحد، وتفعيل المصالحة الوطنية، مع إجراء الانتخابات بعد 10 سنوات من الصراع.

وفي سياق مختلف، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال افتتاح المعرض الليبي التونسي بطرابلس يوم الأحد الماضي، “مرحباً بكل أشقاء ليبيا وجيرانها، ووصفهم بالشركاء في الإعمار والبناء”.

هذا وقد أكد الدبيبة أن الإعمار والاستقرار سيكونان عنوان ليبيا في السنوات القادمة، بعد سنين الصراع والنزاع والحرب.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بقوله “كان بالأمس يقصف بالصواريخ من السماء واليوم أصبح مكانا للاحتفال وستعود الحياة إلى شريان طرابلس”.

كما أضاف قائلاً: “طلبوا منا تأجيل هذا الحدث لأن المكان غير جاهز، لكننا عزمنا على إقامته لنعطي رسالة للعالم أن ليبيا جاهزة لاستقبال الجميع”.

