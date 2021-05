سوريا.. هجوم مسلح على قافلة تقل سجناء بحماة

أقدم مسلحون مجهولون في سوريا، على إطلاق النار على دورية تابعة لسجن حماة كانت تقوم بإرجاع عدد من السجناء إلى مبنى فرع السجن بعد حضور جلسات محاكماتهم.

وقالت وزارة الداخلية في سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك”، إنه في “حوالي الساعة الثالثة ظهراً أقدم أربعة أشخاص مجهولين ومسلحين ببنادق حربية يستقلون دراجتين ناريتيين على إطلاق النار على دورية سجن حماة المركزي أثناء قيامها بنقل السجناء إلى مبنى فرع السجن بعد حضور جلسات المحاكم”.

وأضاف البيان، “قامت دوريات وعناصر فرع السجن المرافقة لنقل السجناء بالتصدي لهم، وحصل تبادل لإطلاق النار معهم على مدخل باب نظارة القصر العدلي، ما أدى إلى قتل أحد المهاجمين، فيما لاذ البقية بالفرار”، لافتاً إلى العثور ضمن “ملابس المهاجم المقتول على ثلاث قنابل وخمسة مخازن لبندقية حربية”.

كما أشار البيان، إلى إصابة “اثنين من عناصر فرع السجن، تم إسعافهما إلى المشفى”.

وبعد إجراء التحقيقات الأولية، تبين أن “المهاجمين كانوا يريدون قتل أحد الموقوفين المساقين إلى نظارة القصر العدلي لحضور جلسة محاكمة، وذلك بدافع الثأر”.

وبعد ذلك، “توجه اثنين من المتوارين عن الأنظار وهما المدعوين ( ح.أ ) و ( ع.ش ) على متن الدراجة التي كانت بحوزتهما إلى بلدة صوران وقاما بإطلاق النار من بندقية حربية كانت بحوزتهما على المدعو محمود عبد الرحمن الرزوق قريب الموقوف المستهدف وأردوه قتيلاً”.

كما أكّد، البيان استمرار التحقيقات والبحث عن المتوارين، لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق مشابه، أطلق مسلحون مجهولون، يوم أمس الإثنين، النار على عضو قيادة شعبة حزب البعث، بمدينة الشجرة غرب درعا جنوب سوريا، عدنان عناد المصري، ما أدى إلى وفاته.

وكشف مصدر مسؤول، أن “مجموعة من المسلحين اغتالوا عدنان عناد المصري، خلال توجهه إلى مدينة درعا، حيث أطلقوا النار عليه بالقرب من معصرة زيتون على طريق (مزيريب)، بريف درعا الغربي”.

وأكّد المصدر، قيام المسلحين باختطاف ابن الضحية، “كمال المصري” الذي كان برفقته في السيارة، لكن أطلقوا سراحه بعد أن قتلوا والده وسرقوا السيارة التي كانت تقلهما.

