توتنهام يضع رقمًا فلكيًا لمن يريد التعاقد مع هاري كين

أفاد تقرير إنجليزي اليوم الثلاثاء بأن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي، وضع مبلغًا للأندية التي ترغب في التعاقد مع النجم هاري كين، خلال سوق الانتقالات القادم.

ورشحت مؤخرًا أنباء تفيد بأن كين يرغب في الرحيل عن النادي اللندني مع نهاية الموسم، رغبة منه في خوص تجربة جديدة مع أحد الأندية القادرة على الفوز بالبطولات.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “ميرور” البريطانية، قولها إن توتنهام يرغب في بقاء هاري كين ضمن صفوفه، ولكن رغبة اللاعب بالمغادرة كبيرة.

وأوضحت أن نادي مانشستر سيتي يعد الأقرب لضم هداف الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام أندية تشلسي ومانشستر يونايتد بخدمات الدولي الإنجليزي.

وأوردت الصحيفة أن رئيس نادي توتنهام وضع مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني للنادي الذي لديه الرغبة في ضم هاري كين خلال الميركاتو القادم.

ويبلغ سعر كين في سوق اللاعبين حوالي 100 إلى 150 مليون جنيه إسترليني، ولكن ليفي وضع هذا الرقم نظرًا للقيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب داخل النادي.

بدوره علق بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على أن فريقه ليست لديه القدرة للتعاقد مع مهاجم جديد، نظرًا للأسعار الكبيرة والصعوبات التي تعيشها الأندية مع الأزمة الاقتصادية.

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع كين، حسبما أفادت العديد من الأنباء، خاصة مع تقدم مهاجمه إدينسون كافاني في العمر والإصابات المتلاحقة لبقية النجوم في هط الهجوم.

في الأثناء، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”، والتي أكدت أن كين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة حال لم ينجحوا في ضم إرلينج هالاند، حسبما أفاد (جول العربي).

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.

وكان والد إرلينج هالاند في برشلونة قبل ساعات رفقة وكيله مينو رايولا واجتمعوا مع أحد ممثلي النادي لمناقشة مستقبل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن صفقة هاري كين لن تكون سهلة على برشلونة هي الأخرى، لكنها ستكون أقل تكلفة من هالاند الذي لن يكلف أقل من 150 مليون يورو.

