السفير الإسرائيلي يهاجم العثماني لدعمه حركة المقاومة الإسلامية “حماس”

هاجم ديفيد كوفرين القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ، سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، بسبب تهنئته إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على “الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة” على إسرائيل.

حيث أقر السفير الإسرائيلي بالرباط رداً مراسلة العثماني بصفته الحزبية إلى إسماعيل هنية: “أثارني تصريح رئيس الوزراء المغربي السيد العثماني الذي أيد وهنأ تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية المدعومة من إيران”.

كما أضاف القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي، في “تدوينة” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قبل أن يعمد إلى حذفها بعد موجة ردود منتقدة، أن “من يدعم حلفاء إيران يقوي نفوذها الإقليمي”، وتابع متسائلاً: “أليس تعزيز إيران التي تزرع الدمار في دول عربية وتؤيد جبهة البوليساريو مناقضا لمصلحة المغرب وللدول العربية المعتدلة؟”.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هنأ في مراسلة مكتوبة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بـ “الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة عقب اتفاق الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني ليلة الجمعة الماضي، والذي تضمن إيقافا لإطلاق النار من جانب واحد، ووقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، سواء في القدس أو في غزة”.

وجاء في رسالة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: “يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية ومتعاطفيه أن أتقدم إليكم وعبركم إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بأحر التهاني، سائلا المولى عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه وأن يرحم كافة الشهداء ويشفي جميع الجرحى والمصابين”.

وتابع العثماني: “وهي مناسبة لأجدد لكم موقفنا المبدئي الراسخ والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأننا سنظل دائما في طليعة المدافعين عن القضية، وداعما ومساندا للشعب الفلسطيني في سعيه لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

