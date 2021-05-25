ليبيا نيوز

مقتل 14 شخصا على الأقل جراء سقوط عربة تلفريك بإيطاليا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت السلطات الإيطالية إن عربة تلفريك كانت تقل عددا من الزوار إلى قمة جبل لمشاهدة إحدى البحيرات الخلابة شمال البلاد، سقطت على الأرض، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل ونقل طفلين إلى المستشفى، توفي أحدهما لاحقا.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن ستة من القتلى إسرائيليون، بينهم 4 من أسرة واحدة كانت تقيم في إيطاليا.

وتعد هذه أسوأ كارثة لعربات التلفريك في إيطاليا منذ عام 1998، عندما قطعت طائرة عسكرية أميركية كانت تحلق على ارتفاع منخفض كابل مصعد للتزلج في كافاليسي، في منطقة دولوميت، ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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