صرح مصدر سوداني رفيع المستوى لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو.

وأقر المسؤول بوزارة الري السودانية لرويترز “إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء. بدأت وفعليا بدأت المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو”.

وأضاف: “بدأت المرحلة الثانية عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، مما يعني حجز كميات من المياه”.

وتابع قائلا : “لكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس”.

وكان السودان عبر عن مخاوف جدية إذا ما مضت إثيوبيا في خططها الرامية للبدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة.

حيث يبدي السودان مخاوف كبيرة من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات ملء البحيرة.

وتسبب الملء الأولي المفاجئ لبحيرة سد النهضة، العام الماضي، بمقدار 5 مليارات متر مكعب، في إرباك خطط تشغيل محطات ضخ مياه الشرب في السودان، مما أدى إلى تعطل عدد كبير منها.

ويرى خبراء أن الارتباك الذي حدث في خزان الرصيرص بعد الملء الأولي لبحيرة سد النهضة كان أحد الأسباب، التي فاقمت موجة الفيضانات التي اجتاحت 16 من 18 ولاية سودانية والتي أدت إلى خسائر كارثية تضرر منها قرابة المليون شخص وقتل نحو 110 أشخاص كما تعرضت مئات المساكن لدمار كلي أو جزئي.

The post مصدر سوداني: إثيوبيا بدأت الملء الثاني لسد النهضة في مطلع مايو appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ