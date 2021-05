السودان: أنباء زيادة أسعار الوقود غير صحيحة

قطعت مصادر مطلعة في السودان اليوم الثلاثاء بعدم صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول زيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي، مؤكدة عدم وجود اتجاه لفرض الزيادة.

وقالت المصادر إن الأخبار التي أثيرت حول زيادة أسعار الوقود في السودان ليست صحيحة على الإطلاق، كما أنه لم يتم وضع أسعار جديدة لبيع المواد البترولية، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

ومؤخرًا، رشحت أنباء عبر وسائل إعلام سودانية عزم الحكومة على زيادة أسعار جالون البنزين ليصبح 850 جنيهًا، فيما يرتفع الجازولين إلى 750 جنيهًا.

وأمس الأثنين، قطع مدير النقل والبترول في العاصمة الخرطوم، جمال حسين الصادق، بتوفر المواد البترولية الكافية لسد حاجات القطاعات العاملة في الوقود.

وأعلن مؤخرًا وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، بأن دولة الإمارات تعهدت بإمداد السودان بكل حاجاته من المواد البترولية من خلال عقد لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وواجه السودان مشاكل متكررة في تأمين إمدادات المواد البترولية بصورة مستقرة من البنزين والديزل وزيت الوقود وغاز الطهي وهو ما نتج عنه طوابير طويلة عند محطات الوقود وانقطاعات في الكهرباء واحتجاجات.

وقال يوسف في تصريح لوكالة “رويترز” إن السودان تلقى شروط مالية مناسبة جدا. وتمويل الواردات مشكلة متكررة بينما يعاني البلد نقصا مزمنا في احتياطاته الأجنبية.

وألغت الحكومة الانتقالية في السودان الدعم للبنزين والديزل في إطار حزمة إصلاحات تستهدف اجتذاب تمويل أجنبي وانتشال البلاد من أزمة اقتصادية طال أمدها. وما زال المازوت وغاز الطهي مدعومين.

وأضاف يوسف أن وفدا من وزارة الطاقة السودانية سيزور الإمارات العربية لمناقشة تفاصيل الاتفاق، حسبما أفاد (صدى البلد).

وأوضح أن الإمارات وافقت أيضا على المساعدة في تسهيل التحويلات المالية بين البلد الخليجي والسودان الذي يعيد بناء روابطه المصرفية الخارجية بعد عقود من عقوبات أمريكية.

وقال يوسف إن التفاصيل سيجري الاتفاق عليها في محادثات بين محافظ البنك المركزي السوداني ونظيره الإماراتي.

وجاءت الاتفاقات أثناء زيارة إلى أبوظبي في العاشر من شهر مايو الجاري استمرت يومين لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، رافقه خلالها يوسف.

