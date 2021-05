الأولى عالميا.. الإمارات تتصدر قائمة التطعيم ضد كورونا لكل 100 شخص

أضحت دولة الإمارات الأولى عالميا في توزيع لقاح “كوفيد-19” لكل 100 شخص، وذلك بعد نجاح الحملة الوطنية الواسعة في البلاد.

كما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، عن تصدر الإمارات معدل توزيع اللقاح، لتصبح الأولى عالميا في تطعيم السكان لكل 100 شخص.

حيث يعد هذ الإنجاز دليل على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول إلى التعافي المستدام، بحسب الهيئة.

كما قدمت دولة الإمارات قرابة 12 مليون جرعة من لقاح “كوفيد-19“، منذ إطلاق حملة التلقيح على مستوى البلاد في ديسمبر الماضي

وقد كشف موقع “ذا ناشيونال نيوز” أن معدلات التطعيم في الإمارات تتجاوز 100 ألف جرعة يوميا.

وتم خلال الأسبوع الماضي، توسيع حملة التطعيم، بعد أن اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 “فايزر بيونتيك” للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما.

