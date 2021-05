وزارة التعليم السعودية تكشف موعد عودة التعليم الحضوري

أكدت وزارة التعليم في المملكةالعربية السعودية اليوم، أن عودة التعليم الحضوري في المدارس والجامعات ستتم بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وأشارت وزارة التعليم إلى ذلك عبر بيان لها ورد فيه: “الكادر الإداري والتعليمي، في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني، سيعودون للدوام بدءا من الموعد المقرر لهم في العام الدراسي المقبل، مع اشتراط تلقيهم لقاحات كورونا كشرط لدخولهم إلى مقار عملهم في المدارس والجامعات”.

وأضاف البيان أن : “طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني، سيعودون إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور”، وذلك وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا توضيحيا، نفت فيه الأنباء المتداولة حول إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للكورونا، والاكاذيب حول وجود أضرار جانبية كبيرة لجرعة اللقاح الثانية.

وأكد حساب وزارة الصحة على :”عدم وجود أضرار جانبية للجرعة الثانية من اللقاح، كما نفى النية لإلغائها، مرجعا تأجيل تلقيها إلى نقص الإمدادات العالمية، والسعي نحو الوصول إلى المناعة المجتمعية”.

وتابع “غير صحيح (إلغاء الجرعة الثانية). التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وكشفت الوزارة الصحة السعودية، حقيقة ما يتم تداوله، بعد انتشار وباء الفطر الأسود في العند، حول وجود حالات إصابة بالوباء في المملكة.

وفي معرض رد محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية على استفسارات الصحفيين مساء اليوم، أكد عدم رصد أي حالة إصابة بين مرضى فيروس كورونا بالفطر الأسود داخل المملكة.

وأوضح العبد العالي بعض الفاهيم الخاطئة حول المرض قائلاً أنه لا يوجد أي ارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، وأن “البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة، ولا يعتبر مسببا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر، إلا في حالة العدوى الانتهازية”.

